Samsung habla oficialmente de sus futuros Galaxy S26

En los próximos meses Samsung presentará su nueva alta gama de smartphones. En un principio la esperábamos para el próximo mes de enero, pero finalmente no será así, y todo apunta a que se presentarán más cerca de la primavera, quizás a finales de febrero y comienzos del mes de marzo. Y a pesar de ello, los coreanos ya se han animado a presumir de lo que ofrecerá su nueva gama alta, algo que ha hecho durante un evento de la firma en el balance de resultados trimestral.

¿Qué ha anticipado Samsung?

Ha sido el propio Daniel Araujo, vicepresidente de la División de Experiencia Móvil de Samsung, quien ha desvelado los primeros detalles de estos esperados teléfonos durante la presentación de resultados de la compañía. Según sus propias palabras, los Galaxy S26 van a revolucionar la experiencia de usuario con IA de próxima generación y centrada en los usuarios, con un AP personalizado de segunda generación, así como más rendimiento, ahora con los chips Exynos y nuevos sensores de cámara. Esta última parte es la que nos parece más interesante desde luego.

Sí, eso es lo único que ha avanzado de los Galaxy S26, pero ya es más de lo que ha hablado la compañía de sus futuros topes de gama en los últimos años. Obviamente, son palabras un tanto vagas, ya que todos esperamos sobre todo novedades a nivel de IA, que es lo que actualmente preocupa ofrecer a los fabricantes. Pero lo más llamativo en este caso nos parece la mención a la cámara de fotos.

Porque al hablar de nuevos sensores, podemos esperar quizás un salto cualitativo importante en la cámara de fotos de estos modelos, sobre todo del modelo Ultra, que como sabéis es el más avanzado de todos y el que precisamente presume de una cámara más equipada. Y eso que lo que hemos conocido hasta ahora es que modelos como el Galaxy S26 Pro precisamente no van a destacar por una cámara de fotos potente, sino que sería bastante similar a la actual, por no decir idéntica.

Eso sí, parece que las novedades estarán sobre todo en el modelo Ultra, algo lógico, por otro lado. Ya que se espera que este modelo estrene un sensor de 200 megapíxeles, que contaría con mejores especificaciones que los sensores de esta resolución que ha lanzado hasta ahora Samsung en el mercado y que hemos visto también en modelos de otros fabricantes. Lo curioso es que este sensor de 200 megapíxeles estaría fabricado por Sony, y, por tanto, no se trataría de un ISOCELL de los coreanos.

En cualquier caso, parece que poco a poco Samsung va a ir desvelando detalles de sus nuevos S26. Y podría tener sentido que lo haga después de que haya trascendido el retraso de su nueva gama alta. Y, por tanto, podría ser una estrategia para que no decaiga la atención de los consumidores en estos nuevos teléfonos.