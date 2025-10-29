CON SOPORTE PARA ALEXA+
Los nuevos dispositivos Echo de Amazon ya se pueden comprar en España
Amazon acaba de anunciar la llegada de los nuevos altavoces Echo a España. Con soporte a Alexa+ y un sonido mejorado. Te contamos todo sobre sus precios.
A principio de mes, la compañía anunció sus nuevos altavoces. Ahora, Amazon ha anuciado que ya puedes comprar los nuevos Echo Studio, Echo Dot Max, Echo Show 8 y Show 11.
Echo Studio
Comenzamos con el nuevo Echo Studio, un altavoz que promete el mejor sonido. Para ello, esta nueva generación llega con un tamaño un 40% más reducido respecto a modelos anteriores, sin sacrificar potencia ni definición.
Destacar su sistema de sonido envolvente con Dolby Atmos para que disfrutes de una experiencia soberbia, analizando en tiempo real la acústica de la habitación para ajustarse automáticamente. Está preparado para integrar las nuevas capacidades de Alexa+ en cuanto estén disponibles. Ya puede comprarse por 239,99 euros.
Echo Dot Max
Pasamos al nuevo Echo Dot Max, que llega con un diseño completamente renovado, más estilizado y moderno, pero sobre todo con un salto importante en calidad de sonido. Gracias al nuevo chip AZ3 y a un controlador de hogar digital integrado, este pequeño altavoz ofrece un audio envolvente que se adapta automáticamente al entorno donde se utiliza.
Esta mejoragarantiza una experiencia sonora más precisa y rica, con graves hasta tres veces más potentes que la generación anterior. También cuenta con controles físicos de volumen accesible y es compatible con las futuras funciones de Alexa+, el Echo Dot Max se puede comprar por 109,99 euros.
Echo Show 8 y Show 11
No podíamos olvidarnos de los nuevos Echo Show 8 y Echo Show 11. Además, son los dispositivos que han experimentado un cambio de diseño más radical. Ahora cuentan con una gran pantalla plana de 8 o 11 pulgadas con resolución Full HD, que descansa sobre un altavoz con formas redondeadas. La idea es ofrecer un experiencia táctil más cómoda para el usuario.
Igual que el resto de altavoces Echo de 2025, ambos modelos incorporan el chip AZ3 Pro y el controlador de hogar digital, lo que los convierte en verdaderos centros de control para todo el hogar conectado.
Por si no fuera suficiente,, cuentan con un sistema de calibración acústica que adapta el sonido en función de las características del espacio, garantizando una experiencia perfecta tanto en videollamadas como al reproducir contenido multimedia.
Al igual que los nuevos altavoces, están diseñados para ser compatibles con las futuras funciones de Alexa+. ¿Su precio? Echo Show 8 está disponible por 199,99 euros y Echo Show 11 por 239,99 euros.
