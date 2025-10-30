El motivo por el que la NASA podría cancelar el cohete Starship como vehículo a la Luna

El proyecto Starship de SpaceX, que debía llevar a los astronautas de la NASA a la Luna, atraviesa un momento delicado. La agencia estadounidense estaría reconsiderando su confianza en el megacohete de Elon Musk por los continuos retrasos en su desarrollo.

SpaceX firmó en 2021 un contrato de más de 4.000 millones de dólares para construir el módulo de aterrizaje lunar del programa Artemis, con la meta de alunizar hacia 2027. Pero los avances no han sido los esperados, y la NASA ha pedido a la empresa un plan de trabajo más acelerado.

Noveno vuelo de prueba del cohete Starship de SpaceX | Reuters

Ante estos contratiempos, la agencia podría abrir la puerta a nuevos socios, como Blue Origin, para no depender solo de SpaceX. Este cambio supondría un golpe para la compañía de Musk, que ve en Starship la clave para sus futuros planes en la Luna y Marte.

Por ahora, la NASA sigue evaluando la situación, mientras SpaceX asegura que el proyecto continúa progresando. Sin embargo, los plazos se acortan y la presión por cumplir aumenta: el regreso de los humanos a la Luna depende de que Starship demuestre, por fin, que puede hacerlo posible.