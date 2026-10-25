Así detecta un anillo Oura síntomas previos a una hipotética enfermedad o virus

La tecnología vestible o wareable ha supuesto una revolución en lo que al autocuidado y la monitorización se refiere. Son muchos los dispositivos que se ocupan de controlar nuestra salud, aunque no todos cuentan con funciones avanzadas. Uno de los dispositivos que cuenta con estos son los anillos Oura.

Así detecta un anillo Oura posibles "enfermedades"

Estos dispositivos monitorizan de forma constante nuestras constantes vitales algo que les permite analizar de forma inteligente, en el caso de los anillos Oura a través de herramientas como el detector de síntomas, una app integrada de forma nativa.

Detector de síntomas | TecnoXplora

Esta destaca por la capacidad de anticipación, frente a posibles enfermedades. Antes de que aparezcan los primeros síntomas visibles, nuestro cuerpo activa las defensas contra los virus lo cual se traduce en un leve cuadro febril o un sobreesfuerzo. Sutiles cambios que el anillo es capaz de registrar y detectar.

Estos son fundamentales para tomar medidas de forma preventiva y rápidas antes de llevar a enfermar. Pudiendo aplicar remedios de forma prematura como mejorar el descanso, aislarse a tiempo o reducir la intensidad de las rutinas. Mejorando así el pronóstico evitando que unas pequeñas molestias se prolongan en el tiempo o se conviertan en un problema de salud mayor. Esto también puede servir de método profiláctico, reduciendo el contagio y la expansión de la enfermedad. Activarla es muy sencillo y solo tenemos que seguir los siguientes pasos

Desde el teléfono móvil, accede a la app de Oura.

Selecciona el apartado “Mi salud”

Dónde debemos desplazarnos hasta encontrar la sección de “ Monitor de salud ”

” Dentro de esta, encontramos la opción “detector de síntomas” para activarlo pulsando sobre el interruptor que se encuentra junto a esta.

para activarlo pulsando sobre el interruptor que se encuentra junto a esta. De esta forma, al activarlo tras el registro de los datos es capaz de identificar los indicios de tensión tanto leves como serios e enviarnos una notificación, la cual encontramos de forma automática en la pestaña hoy.

La aplicación nos ofrece métricas de salud, las cuales se dividen en niveles de alerta que van desde “ningún indicio”, no se ven alteradas las constantes vitales y se mantienen en paramétros normales. “indicios leves” que sugieren un pequeño desajuste con el registro de ligeras alteraciones en los registros corporales. Y por último, y más importantes los “indicios serios” los cuales indican que nuestro cuerpo está sometido a una tensión importante, Las métricas nos advierten de cambios notables y signos vitales alterados.

Un diagnóstico que se consigue gracias a la monitorización constante que nos ofrecen los anillos. Al ir colocados en los dedos, el contacto con las arterias y la piel es mayor y constante por lo que el registro es mucho más preciso y directo arrojando datos más fiables tanto de la variabilidad de la frecuencia cardiaca como la temperatura corporal.

Además de esto suponen un control activo sin distracciones, al carecer de pantalla y otras funciones de comunicación a través de notificaciones. Todo con un diseño elegante y minimalista cuyo principal cometido es el de garantizar la recogida de datos y la dirección de síntomas para que sea un proceso exhaustivo y fiable.