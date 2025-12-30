Este curioso gadget USB convierte tu ordenador en una consola Super Nintendo

Epilogue es un fabricante especializado en productos retro, y acaba de sorprender con SN Operator, un pequeño dock USB que promete convertir cualquier ordenador en una Super Nintendo funcional. Y ya te adelantamos que va a arrasar entre los amantes de lo retro.

Si eres de los que tiene su vieja colección de juegos de Super Nintendo, o estás invirtiendo en sus cartuchos para el futuro, que sepas que encima ahora vas a poder jugarlos en casi cualquier equipo y disfrutar de la mejor experiencia.

SN Operator, así es el sueño de cualquier gamer retro

En cuanto al diseño, nos encontramos con una carcasa transparente y que esconde sistemas de protección pensados para evitar daños en cartuchos antiguos.. Epilogue insiste en que la integridad del cartucho es prioritaria, con controles de estabilidad y protección frente a sobrecargas. Así que puedes estar muy tranquilo.

Un gadget que te permitirá disfrutar de todos los juegos de Super Nintendo que tengas en formato físico. Además, SN Operator da soporte a cartuchos de Super Nintendo y Super Famicom, permitiendo jugar directamente desde el PC, Mac o incluso dispositivos portátiles como Steam Deck. Exacto, no importa el tipo de cartucho, todos son compatibles.

Los chicos de Epilogue no quieren que suframos, por lo que el proceso para utilizar SN Operator no tiene mayor misterio. Sencillamente, el cartucho se inserta en el lector, se conecta por USB-C al equipo y se gestiona todo desde la aplicación Playback, desarrollada por la propia Epilogue.

Y ojo, que este gadget no solo ejecuta los juegos que tengas. Otra gran baza a su favor es que el SN Operator autentica los cartuchos, permite hacer copias de seguridad tanto de los juegos como de las partidas guardadas y sincroniza estos datos entre distintos equipos.

Por si no lo sabías, en títulos con décadas a sus espaldas esto es básico, ya que las baterías internas empiezan a fallar y el riesgo de perder partidas es real. A nivel técnico, el SN Operator apuesta por un emulador integrado en la app Playback, aunque deja la puerta abierta a utilizar otros emuladores si el usuario lo prefiere.

SN Operator | Epilogue

También presume de compatibilidad con chips de mejora clásicos como Super FX o SA-1 y con periféricos emblemáticos como el Super Scope o el ratón de Super Nintendo, que se emulan usando el ratón del ordenador. Vamos, no falta ningún detalle.

Disponibilidad y precio

El SN Operator ya se puede reservar como Founder's Edition por un precio de 72,59 euros, impuestos incluidos, con envíos previstos para abril de 2026. Así que, si quieres disfrutar de tu colección de juegos de Super Nintendo, no dudes en apostar por este equipo.