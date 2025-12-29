Samsung traerá Google Fotos a su familia de televisores para brindar la mejor experiencia

El fabricante coreano nos tiene preparadas una batería de sorpresas para la próxima edición del CES de Las Vegas. Sabemos que sus próximos electrodomésticos serán más inteligentes que nunca, y ahora nos hemos enterado de que su próxima generación de televisores Samsung contará con soporte para Google Fotos.

Además, ya hemos visto su curioso altavoz en la antesala del CES 2026. Y ahora la firma nos da esta sorpresa, para que podamos utilizar las Smart TV Samsung de 2026 con Google Fotos y exprimir sus posibilidades.

Qué ofrecerá Google Fotos en televisores Samsung

Como han explicado en un comunicado de prensa, la llegada de Google Fotos permitirá mostrar imágenes y vídeos almacenados en la nube directamente en el televisor, con una experiencia visual más inmersiva y pensada para disfrutar en familia.

Smart TV de Samsung | Samsung

Además, el proceso es muy sencillo, y solo bastará con iniciar sesión con una cuenta de Google para que los recuerdos aparezcan en pantalla. ¿Qué funciones llegarán a los televisores Samsung? El fabricante ha anunciado estas novedades:

Memories: llegará en exclusiva a los televisores Samsung a principios de 2026 durante seis meses. Mostrará recuerdos organizados automáticamente por personas, lugares y momentos significativos, adaptados al formato de pantalla grande.

llegará en exclusiva a los televisores Samsung a principios de 2026 durante seis meses. Mostrará recuerdos organizados automáticamente por personas, lugares y momentos significativos, adaptados al formato de pantalla grande. Create con IA: prevista para la segunda mitad de 2026, permitirá transformar fotos mediante plantillas creativas impulsadas por modelos de IA de Google, incluyendo estilos artísticos y animaciones a partir de imágenes estáticas.

prevista para la segunda mitad de 2026, permitirá transformar fotos mediante plantillas creativas impulsadas por modelos de IA de Google, incluyendo estilos artísticos y animaciones a partir de imágenes estáticas. Resultados personalizados: ofrecerá pases de diapositivas automáticos basados en temas concretos como viajes, naturaleza o eventos especiales.

Estas funciones se integrarán con Vision AI Companion, haciendo que las fotos aparezcan de forma contextual en apartados como Daily Board o Daily+, sin necesidad de buscarlas manualmente.

Respecto a la compatibilidad, Google Fotos estará disponible en los televisores Samsung lanzados en 2026, dentro de la gama Samsung AI TV. Así que toda su gama QLED, Neo QLED y OLED que presenten en el CES 2026 estará incluida.

En modelos anteriores que sigan en el mercado, la compatibilidad dependerá del calendario de actualizaciones del sistema operativo. Por lo que habrá que esperar a que el fabricante ofrezca más detalles para saber cuándo podrás disfrutar de esta integración de Google Fotos en tu televisor Samsung con Tizen.

Eso sí, teniendo en cuenta el uso de funciones de IA, solo será compatible con modelos de 2024 en adelante. Aunque igual lo ofrecen a modelos antiguos, pero con menos capacidades.