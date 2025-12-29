Lenovo prepara un portátil con pantalla enrollable visible por fuera

Lenovo se ha posicionado como el líder indiscutible en el sector de los portátiles con pantallas plegables o enrollables. Año tras año el fabricante nos sorprende con productos cada vez más completos. Y todo apunta a que en el CES 2026 quieren dejar el listón muy alto.

Como te decíamos, lo que antes eran prototipos se han ido convirtiendo en productos reales. Tienen precios desorbitados, pero a medida que el fabricante pula el proceso de fabricación y consiga reducir los costes, los portátiles co pantalla enrollable bajarán de precio. y el fabricante volverá a ser uno de los grandes protagonistas del CES 2026 con un nuevo concepto de portátil que apunta maneras.

Qué sabemos del Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept

Según la información conocida, la compañía mostrará el Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept, un equipo que apuesta por una pantalla capaz de crecer verticalmente y que, además, queda parcialmente visible en el exterior del dispositivo.

Desde continuar y como su nombre indica en este caso estamos ante un concepto por lo que no será un producto que vaya a llegar al mercado de forma inmediata. pero seguramente a lo largo de 2026 sí que veamos este ThinkPad Rollable XD Concept a la venta.

A nivel técnico, el LEnovo ThinkPad Rollable XD Concept parte de un panel de 13,3 pulgadas en su formato estándar, pero puede extenderse hasta alcanzar las 16 pulgadas cuando el usuario necesita más espacio de trabajo

Lo mejor es que, a diferencia de modelos anteriores, Lenovo utiliza una parte trasera de cristal transparente que deja ver cómo el panel flexible se enrolla y se despliega, exponiendo físicamente una parte de la pantalla incluso cuando no está completamente extendida. Vamos, que serás el centro de todas las miradas. Y resistencia no le faltará a esta trasera tan única.

Para ello, Lenovo habría colaborado con Corning para proteger la zona exterior con Gorilla Glass Victus 2, pensado para resistir golpes y arañazos en un formato tan poco convencional. Por si no fuera suficiente, esta superficie externa podría utilizarse para mostrar información contextual, notificaciones o datos rápidos sin necesidad de desplegar toda la pantalla.

Como no podía ser de otra manera, el Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept llegará cargado de IA, con funciones como traducción en tiempo real, control por voz y distintos métodos de interacción táctil y gestual. Ahora falta esperar al CES 2026, que arrancará el 6 de enero, para ver con qué nos sorprende Lenovo. Pero su nuevo portátil enrollable pinta muy bien.