DJI anticipa el lanzamiento de su esperada Osmo 360 II

La firma china no solo es líder absoluta en el mercado de drones, sino que cuando hablamos de cámaras de acción, también cuenta con algunas de las mejores del segmento. Es el caso de su Osmo 360, una cámara ultrarresistente que además puede grabar vídeos que en postproducción permiten seleccionar nuestro ángulo favorito, y también disfrutar del metraje desde el ángulo que más nos guste. Ahora parece que hay una segunda generación en camino, al menos es lo que ha avanzado el fabricante en un nuevo teaser.

La Osmo 360 II está muy cerca

La nueva cámara de DJI se había lanzado hace un par de semanas en China, y ahora le toca el turno al mercado occidental, más cuando en apenas una semana se va a celebrar el IFA de Berlín, que es una cita ineludible para el mercado tecnológico. De momento, el teaser de DJI nos muestra el elemento clave de esta cámara, como es uno de sus sensores, capaz de grabar en esos 360 grados.

Y por supuesto, podemos ver también la fecha en la que se presentará la nueva cámara, concretamente el próximo jueves 3 de septiembre a las 13 h. Lo mejor es que, si nos atenemos a lo lanzado por DJI en China, con la Osmo 360 II, podemos hacernos ya una idea bastante clara de lo que esperar de esta cámara. Y es que la ficha técnica en este sentido no es un secreto, y lo que nos falta por conocer de cara a la presentación, es el precio de venta en Europa.

Y es una cámara espectacular, ya que llega con dos grandes sensores de 1/1,1 pulgadas, con una apertura de f/1,9. Una cámara que llega nada menos que a grabar en resolución 8K a 60 fotogramas por segundo, siendo un incremento de 10 fotogramas y, por tanto, de la suavidad de la captura. Ofrece también un rango dinámico de 14,5 pasos y un D-Log M de 13,5. A la hora de hacer fotos, puede capturarlas con una resolución de 120 megapíxeles cuando las hacemos de 360 grados.

Mientras que las fotos que hacemos desde un único objetivo tienen una resolución de 30,72 pulgadas. La cámara puede guardar las imágenes no solo en JPEG, sino también en RAW para conservar todos los detalles. Una cámara que nos ofrece una buena capacidad de almacenamiento, para no tener que tirar de tarjetas microSD adicionales, con 105 GB disponibles. La resistencia al agua y polvo de esta cámara es total, con una certificación IP68, aguantando profundidades de 10 metros, y en el caso de añadirle una funda de buceo, puede descender hasta 50 metros.

La batería de esta nueva cámara tiene una capacidad de 2150 mAh y tiene una potencia de carga de 27 W. Se puede emparejar tanto con la conectividad NFC como con Wi-Fi 6. Así que en este caso no hay que recurrir a filtraciones, sino a las propias características de la cámara ya a la venta en China. Actualmente, el pack estándar de la primera generación cuesta 339 euros, aunque su precio de partida fue de 479,99 euros, así que podríamos esperar un precio similar para la segunda generación.