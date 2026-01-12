Así puedes sacar el máximo partido a tu nuevo Fire TV Stick 4K Select

El recién llegado Fire TV Stick 4K Select más allá de ser una nueva actualización, ha dado un salto cualitativo con una apuesta por la fluidez. Una de las cosas por la que destaca es por su rendimiento optimizado, la cual ofrece una mayor velocidad de procesado que se hace presente no solo en el inicio, también en la carga de aplicaciones. A continuación, te damos algunos consejos de configuración para disfrutar al máximo de este.

Instala, configura tu Fire TV y disfruta al máximo

Este sigue conservando el diseño dongle al que nos tienen acostumbrados Amazon. Aunque su aspecto es similar, lo que han cambiado son sus prestaciones. En la caja, además del dispositivo encontramos su mando a distancia por voz, el adaptador de corriente y el cable de alimentación.

Fire TV 4K Select | Amazon

Conecta el dispositivo al HDMI del televisor.

del televisor. Conecta el cable Micro USB al Stick , y este al adaptador de corriente. Es recomendable enchufarlo a la corriente en vez de al USB del televisor, así evitaremos que se reinicie de forma inesperada por falta de corriente.

, y este al adaptador de corriente. Es recomendable enchufarlo a la corriente en vez de al USB del televisor, así evitaremos que se reinicie de forma inesperada por falta de corriente. Tras encenderlo, lo primero es conectarlo a una red Wifi. Si tu router dispone de 5 Ghz, conéctalo a esta red, así nos aseguramos de reproducir en 4K sin interrupciones.

La habilidad y la fluidez con la que se mueve el sistema, es algo que notarás desde el primer momento, Sobre todo cuando abramos aplicaciones de alta demanda como Prime Video, Disney o Netflix, el tiempo de espera se ha reducido considerablemente. Al mismo tiempo que la navegación entre menús, ahora es mucho más rápida y se han eliminado estos segundos que interrumpen la experiencia de usuario.

Aunque la característica más destacable de este nuevo Fire Stick es su capacidad para actuar como el cerebro de nuestro hogar inteligente. Algo que se consigue con la integración profunda con Alexa, lo que permite gestionar todo tu entorno con la ayuda del mando. De manera que todos tus dispositivos inteligentes conectados en el ecosistema de Alexa, como luces, termostatos o cámaras, nuestro Fire TV los reconoce de forma automática y podemos interactuar con ellos. Para lo que incluso podemos usar una serie de comandos de voz. Para ejecutarlos, solo tienes que mantener pulsado el botón del mando a distancia y usar algunos comandos como:

"Alexa, apaga las luces de la sala" (ideal para crear ambiente de cine).

(ideal para crear ambiente de cine). "Alexa, pon el termostato a 21 grados".

"Alexa, muéstrame la cámara de la entrada".

Además, con la nueva función de superposición de cámaras, es posible acceder a nuestras cámaras mientras seguimos disfrutando de nuestros contenidos preferidos. Ya que aparecerá una ventana flotante (picture-in Picture), desde la cual podemos vigilar lo que sucede. Todas estas características convierten al último en incorporarse a la familia de Alexa en un centro de control doméstico, en equilibrio perfecto con el streaming. Gracias a la integración de la domótica, siendo este un aliado a la hora de tener un hogar conectado y moderno.