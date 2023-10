Cómo pesar objetos pequeños en una báscula inteligente de Xiaomi

Tener una báscula en casa tiene sus ventajas, sobre todo si es inteligente. Además de hacer un seguimiento de nuestro peso, podemos realizar pesajes de otros objetos, como las maletas antes de salir de viaje y asegurarnos que tienen el peso apropiado hasta pesar objetos pequeños. Te contamos cómo.

Pesa objetos pequeños en tu báscula Xioami

El fabricante chino Xiaomi cuenta con un amplio catálogo de productos de todo tipo, estos van desde teléfonos móviles, relojes, bombillas, patinetes y bicicletas, electrodomésticos, pequeños electrodomésticos y como no, básculas inteligentes. Estas se conectan al móvil por Bluetooth y nos permiten guardar todos nuestros registros, de manera que podemos ver la evolución de nuestro peso. Pero no es lo único que podemos hacer con estás versátiles balanzas. Además, podemos pesar objetos pequeños. No todas las básculas lo permiten, para que registren el peso estos deben tener una masa mínima para que sean detectados. De hecho, solo podremos hacerlo si activamos esta opción en los ajustes.

Pesando objetos pequeños | TecnoXplora

La báscula puede sacarnos de más de un apuro, sobre todo si no tenemos un peso de cocina y necesitamos calcular la cantidad o el peso de algo. En un momento puntual podemos hacer uso de la báscula. Previamente, debemos seguir los siguientes pasos.

Entra en la app de Zepp, desde donde podemos seleccionar la báscula.

desde donde podemos seleccionar la báscula. Entra en los ajustes de configuración y selecciona “Pesar un objeto pequeño”

Activando el botón deslizante, podremos realizar los pesajes.

Pero debemos tener en cuenta de que antes debemos activar la báscula, lo que hacemos generalmente subiéndose a ella. De manera que, en primer lugar, debemos subirnos a esta, lo que hará que se active, nos bajamos y colocamos el objeto que queremos pesar sobre su superficie. De esta manera se registra el peso tanto en la báscula como en nuestro móvil. Si no tenemos intención de pesar más objetos de dimensiones pequeñas, tenemos la opción de desactivar la opción de nuevo o dejarla activa por si queremos repetir el experimento en el futuro.

La precisión de estas básculas depende en parte de la buena colocación al subirnos en ellas, por lo que es importante colocar el objeto en el centro de la báscula. Así evitaremos que haya imprecisiones en el pesado. Del mismo modo que cuando nos subimos es importante colocar los pies sobre las marcas y mantener el centro de gravedad en el centro, para que el registro del peso sea del todo correcto y preciso.

Pero no solo podemos controlar nuestro peso con la app, en esta se incluyen consejos que nos ayudan a bajar de peso. Algo que se consigue con constancia, un buen plan de entrenamiento y como no, con una buena alimentación. También podemos calcular nuestro índice de masa muscular a partir de nuestro peso y nuestras condiciones físicas, incluyendo datos como el sexo, la edad y la altura, el peso ya se encarga la báscula de proporcionárnoslo.