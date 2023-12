Cómo crear recordatorios basados en la ubicación a través de tu Apple Watch

Nadie puede negar que el Apple Watch es uno de los mejores relojes inteligentes del mercado. Un producto que destila calidad por cada uno de sus poros y que se ha posicionado como el smartwatch más vendido a nivel mundial.

Además, si conoces los mejores trucos para el Apple Watch, podrás sacarle el máximo partido a este dispositivo. Por ejemplo, ya te hemos contado cómo instalar Spotify en tu Apple Watch y disfrutar de música sin conexión.

Y hoy vamos a mostrarte los pasos a seguir para crear recordatorios basados en tu ubicación a través del Apple Watch.

Qué son los recordatorios basados en ubicación del Apple Watch

Los recordatorios basados en ubicación son alertas que se activan cuando llegas a un lugar específico. Por ejemplo, puedes recibir un recordatorio para comprar leche cuando estés cerca de tu supermercado favorito.

Apple soluciona los problemas de batería en el iPhone al utilizar un Apple Watch | /Unplash

También puede ser útil si estás entrenando y quieres llegar a un punto determinado, o si quieres que tus hijos recuerden algo de camino a casa. Aunque un uso muy útil es recordar coger las recetas cuando pases cerca de una farmacia.

Opciones no faltarán. Además, y como verás más adelante, el proceso es sumamente sencillo y no te llevará más de unos minutos, por lo que no dudes en seguir este tutorial.

Crea recordatorios de ubicación en tu Apple atch

Primero, asegúrate de que tu Apple Watch esté sincronizado con tu iPhone. Esto es importante ya que la configuración inicial se realiza en el iPhone.

En tu iPhone, abre la aplicación de Recordatorios y selecciona o crea una lista de recordatorios.

Toca el botón "+" para añadir un nuevo recordatorio. Escribe tu recordatorio, como "Comprar pan".

Una vez escrito el recordatorio, toca el botón "i" al lado de lo que has escrito.

Ahora, selecciona "Recordarme en una ubicación" y elige la ubicación deseada. Puede ser tu hogar, trabajo, o incluso una dirección específica.

Una vez configurado, el recordatorio se sincronizará automáticamente con tu Apple Watch, siempre y cuando tengas habilitadas las notificaciones de la app Recordatorios.

Como habrás visto, el proceso de configuración de recordatorios basados en la ubicación en tu Apple Watch es de lo más simple, por lo que no dudes en aprovechar esta curiosa y útil función perfecta para los más despistados.