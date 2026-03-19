El nuevo eero Outdoor 7 lleva la red Wifi 7 a tu jardín

mazon ha lanzado hoy una nueva versión de sus populares dispositivos de red en malla eero. Como sabéis, estos se caracterizan por ofrecer conexiones potentes y estables en todos los rincones del hogar gracias al sistema de conexión en malla. Más allá del router principal, son varios los dispositivos que se conectan a este para expandir la red por toda la casa. Y ahora completan este gran despliegue con un dispositivo que ha sido diseñado para llevar la red también fuera de casa, sin importar si llueve, nieva, haga calor o frío. Sin duda un producto muy diferencial que va a venir muy bien a muchos este verano.

Precio y disponibilidad

El nuevo eero Outdoor 7 se ha puesto ya a la venta en España con un precio de 469,99 euros. Llega en color blanco, el acabado habitual de estos dispositivos eero, y por cierto, con un aspecto casi idéntico al del resto de la gama.

El eero 7 Outdoor en un jardín | Amazon

Ficha técnica del nuevo eero 7 Outdoor

El nuevo router se diferencia del resto de la gama por haber sido diseñado de manera exclusiva para ser utilizado en exteriores, de tal forma que si tenemos un jardín en casa, pueda ser más sencillo contar con buena conexión en todos los rincones de este, algo que no siempre es posible con los sistemas tradicionales.

Para hacernos una idea, el potencial de este eero proporciona una cobertura exterior de hasta 1400 metros cuadrados, por lo que cubrirá las necesidades de la gran mayoría de jardines. En esta extensión podrá ofrecer Wifi con velocidades de hasta 2,1Gbps. Puede funcionar a la intemperie, ya que es resistente al agua y a las temperaturas extremas.

De hecho puede operar en un rango de temperaturas que va desde los -40 ºC a 54 ºC. Gracias a la tecnología TrueMesh permite mantenerse conectado de manera estable y continua, sin interrupciones, tan siquiera estando al otro lado de un muro en el jardín. Es un router que es compatible con los principales ecosistemas de Internet de las Cosas, como son Thread, Zigbee o Matter.

Ha sido diseñado para ser instalado en todo tipo de paredes, por lo que integra accesorios para colocarlo en paredes de estuco, vinilo, madera o fibrocemento. Eso sí, habrá que buscar una manera de tener un enchufe cerca, porque como os podéis imaginar, un dispositivo tan exigente como un router de este tipo no se puede alimentar mediante una batería, así que debemos tener un punto de luz cerca.

Este nuevo eero 7 Outdoor llega con un puerto 2,5 GbE compatible con Power over Ethernet, que se alimenta del adaptador de corriente que ya se incluye con la caja. Un dispositivo que ha sido probado en los entornos más exigentes, desde el calor de Arizona al frío helador de Alaska.