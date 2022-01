Cámaras de vigilancia, ¿podemos ahorrar utilizando una de interior en el patio o jardín?

Mantener vigilados nuestros hogares es muy fácil y económico al mismo tiempo. En el mercado encontramos una amplia variedad de cámara Wifi con las que podemos observar lo que sucede en cada momento, aunque no estemos en casa.

Cámara de interior en exterior

Mantener controlado todo lo que pasa en nuestros hogares es muy sencillo y para ello no tenemos que hacer una gran inversión. En el interior podemos usar cámaras de vigilancia Wifi u otros dispositivos que también dispongan de cámara como pueden ser algunas pantallas inteligentes. Pero la cosa cambia cuando se trata de vigilar el exterior. Para ello debemos usar cámaras inalámbricas Wifi, resistentes al agua, pero siempre nos encontramos con el inconveniente del precio que suele ser bastante elevado. Pero existe una alternativa, usar cámaras de interior para el exterior, esto será factible siempre y cuando no se encuentran a la intemperie. Podremos usarlas siempre que se encuentran resguardadas bajo techo o en poyete de una ventana o lugares donde no estén muy expuestas a los elementos

Yi-Home-3-Camera-WiFi | Xiaomi

Con un precio considerablemente inferior a las cámaras de exterior encontramos las cámaras del fabricante chino Xiaomi, las Yi Home 3 Camera WiFi son una muy buena alternativa. Resistentes a las bajas temperaturas nos ofrecen una buena calidad de imagen y modo nocturno para no perdernos nada de lo que pase. Podemos usarlas conectadas a una batería externa o a la red eléctrica lo que las permite estar constantemente conectadas. Son pequeñas y compactas y gracias a su base magnética podemos colocarlas en cualquier parte. Siempre y cuando nos aseguremos que no están muy expuestas a los elementos, ya sea el agua o el sol. Ya que estar largo tiempo expuestas al calor extremo si pueden acelerar el deterioro de estas.

Además de conectar en directo y saber que pasa en cada momento también podemos ver el historial de sucesos y almacenarlos tanto de forma virtual en la nube como en una tarjeta MicroSD, ya que dispone de ranura para su colocación. Activando las funciones de detección de movimiento y alarma, recibiremos notificaciones en tiempo real en nuestro móvil cada vez que se produzca un movimiento.

cámaras TP Link TAPO C200 | TP Link

Otra muy buena opción para cubrir una mayor zona de vigilancia son las cámaras TP-Link TAPO C200 - Cámara IP WiFi 360°, al igual que las anteriores sólo debemos tener en cuenta un poco su ubicación. Pero al disponer de 360º de visión podemos abarcar mucho más espacio, ya que dispone de un motor que nos permite mover el objetivo de la cámara de derecha a izquierda o arriba y abajo en función de nuestras necesidades. También dispone de comunicación direccional que nos permite tanto escuchar lo que pasa como mantener una conversación a través de la cámara, caso que también permite el modelo anterior. Una solución muy económica para ver siempre lo que está pasando alrededor de nuestra casa sin necesidad de llevar a cabo una complicada instalación y sin gastar una elevada suma de dinero.