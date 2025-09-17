Auriculares que puedes usar jugando o en la oficina

Ahora tener varios auriculares y darles un uso distinto es de lo más habitual. Dependiendo de la actividad que vayamos a realizar o nuestra exigencia a la hora de escuchar música, podemos optar por un tipo de auricular y otro. Si estás buscando unos auriculares versátiles para la oficina o para jugar, estos son algunos modelos.

Auriculares para la oficina y jugar

En el mercado encontramos un amplio catálogo de auriculares, de diferentes tipos y características. Si buscas unos auriculares, gaming o para el trabajo, estos son algunos de los modelos que te pueden interesar. Aunque el cometido de los auriculares es similar, no todos tenemos las mismas necesidades y exigencias a la hora de usarlos, por lo que no es necesario invertir mucho dinero si lo que necesitamos son unos auriculares, que además de escucharse bien, nos permiten comunicarnos con otros usuarios de una forma clara. Algo que conseguimos con dispositivos que cuenten con micrófonos ajustables que recojan de una forma directa nuestra voz.

JBL Quantum 50 | JBL

Comenzamos por unos auriculares intraurales para videojuegos, los JBL Quantum 50, cuentan con potenciador de sonido, silenciador de micrófono y botón multifunción. Muy cómodos de usar son compatibles con una amplia selección de plataformas. Gracias a su captador de voz, para mejorar la calidad de las comunicaciones. Cuenta además con tecnología Twistlock, en la que combina la silicona ultra blanda con la ergonómica de JBL. Su precio es de 11,90 euros.

Trust Gaming GXT 498 Forta | Trust

Otra muy buena opción son los Trurt Gaming GXT 498 Forta. Unos auriculares con licencia oficial de PlayStation 5 cuentan con diadema regulable y micrófono extraíble, además de cable de conexión de 1,2 metros. Sus drivers de 50 mm y micrófono articulado ofrecen un sonido potente y una comunicación nítida. Están disponibles en cuatro colores y su precio es de 37,99 euros.

WESEARY WG1 | WESEARY

Por último, los WESEARY WG1, unos auriculares inalámbricos con sonido estéreo y micrófono. Dale un toque de color con sus luces LED. Disponen de batería con autonomía de 50 hr y dos modos de ecualización donde podemos elegir entre juego y música. Cuenta además con un botón de cambio de modo para adaptarse diferentes dispositivos de juego como consolas u ordenador, y, por otro lado, para un uso más cotidiano si lo emparejamos por Bluetooth con otros dispositivos como teléfonos, Tablet o televisores. Además, cuenta con dos micrófonos duales de formación de haces y micrófono giratorio. Con lo que experimentamos una excelente claridad a la hora de mantener conversaciones cuenta con cancelación de ruido ENC. Está disponible en varios colores y su precio es de 39,99 euros.

Unos auriculares muy recomendados para aquellos que necesitan un buen sonido y sobre todo una buena comunicación, lo que consigue con la integración de micrófonos direccionales que podamos adaptar a nuestras necesidades. Esto permite que nuestra voz se reciba y transmita de una forma clara. Al mismo tiempo que favorecen la eliminación del ruido ambiental mejorando la comunicación. Algo muy necesario cuando mantenemos conversaciones con otros usuarios cuando jugamos, o incluso cuando asistimos a reuniones online donde cobra gran importancia la calidad de las conversaciones.