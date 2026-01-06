ASUS presenta unas gafas gaming que crean una pantalla virtual de 171 pulgadas

ASUS es uno de los referentes en el sector gaming, y acaba de dar un paso más al presentar sus nuevas ASUS ROG XREAL R1, unas gafas gaming para que disfrutes de una experiencia de cine.

Y casi en sentido literal, ya que las ASUS ROG XREAL R1 te ofrecen una experiencia como si estuvieras viendo una pantalla de 171 pulgadas. Aprovechando su presentación dentro del marco del CES 2026, veamos lo que esconden.

ASUS ROG XREAL R1, las gafas gaming para una experiencia única

Para empezar, las ASUS ROG XREAL R1 apuestan por un diseño muy ligero, y pese a todo el despliegue técnico que esconden en su interior, pesan alrededor de 91 gramos, por lo que no te cansarán tras un uso prolongado.

¿Y el secreto de su calidad de imagen? Pues nada más y nada menos que un panel micro-OLED Full HD con una tasa de refresco de 240 Hz, una cifra inédita hasta ahora en este tipo de dispositivos. Teniendo en cuenta que las Apple Vision Pro esconden un panel con semejantes características, aunque son 4K, queda claro que la calidad de imagen será increíble.

Además, el campo de visión alcanza los 57 grados y, según ASUS, la sensación es la de estar jugando en una pantalla virtual de hasta 171 pulgadas cuando se visualiza desde una distancia equivalente de unos cuatro metros.

Ojo, que el sonido no se queda atrás. Para ello, ASUS ha integrado un sistema de audio ajustado por Bose que promete un sonido envolvente en tres dimensiones sin necesidad de auriculares externos.

Ten en cuenta que las ASUS ROG XREAL R1 quieren posicionarse como una alternativa que te permita seguir jugando en todo tipo de entornos. Y que cuente con un buen sistema de sonido te libera más todavía.

ASUS ROG XREAL R1 | ASUS

En cuanto a compatibilidad, las ASUS ROG XREAL R1 incluyen un ROG Control Dock que ofrece conexiones DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 y varios puertos USB-C, lo que permite conectarlas a ordenadores, consolas y dispositivos portátiles. También es posible utilizarlas directamente mediante USB-C con equipos compatibles, como teléfonos móviles o su consola ASUS ROG Ally, por lo que no te faltarán opciones.

Disponibilidad y precio de las ASUS ROG XREAL R1

ASUS aún no ha confirmado el precio, aunque no serán precisamente baratas, podemos suponer que rondarán los 600 a 900 euros. Pero sí ha adelantado que las ASUS ROG XREAL R1 llegarán al mercado durante la primera mitad de 2026.