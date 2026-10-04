Así puedes hacer seguimiento de tu temperatura corporal con el Oura Ring 5

En los últimos años hemos asistido a un cambio cualitativo en lo que respecta al control preventivo de la salud. Uno de los wearables que destaca por su elegancia y presión son los anillos inteligentes de Oura. Su nuevo Oura Ring 5 además de un complemento de moda nos ofrece métricas avanzadas entre las que podemos realizar el seguimiento de nuestra temperatura. Ahora que se acerca una de las épocas del año en que más proliferan los virus.

Seguimiento de tu temperatura corporal con el Oura Ring 5

Estar preparado para lo que pueda venir es algo que valoran los usuario de este tipo de dispositivos. Gracias a funciones inteligentes como el seguimiento de la temperatura, podemos detectar cual cambio sutil, antes de la aparición de los primeros síntomas.

seguimiento temperatura corporal | TecnoXplora

El otoño y el comienzo de las clases, quizás sea una de los momentos del año en el que contagiarnos con un virus está a la orden del día. Acceder a la información y analizar esto es sin duda de gran ayuda para prevenir lo que está por venir. Una posibilidad que nos ofrece la app del anillo desde la cual en un simple vistazo podemos ver la evolución de la misma.

Para acceder a la métrica y no solo a la información de la última noche, abre la app en tu teléfono.

en tu teléfono. Selecciona la pestaña temperatura , en la que podemos ver la línea de evolución de la temperatura con sus desviaciones desde nuestra línea personal donde encontramos el valor neutro como +0,0ºC y sus desviaciones tanto a la baja como al alza.

, en la que podemos ver la línea de evolución de la temperatura con sus desviaciones desde nuestra línea personal donde encontramos el valor neutro como +0,0ºC y sus desviaciones tanto a la baja como al alza. De manera que podemos analizar los datos tanto en la vista diaria, en la que encontramos las fluctuaciones producidas en la noche a través del gráfico de barras. Las desviaciones de los últimos días. Y la tendencia a largo plazo, con lo que podemos entender las adaptaciones del cuerpo y los ciclos biológicos.

Además de consultar la evolución de la temperatura nos ofrece la opción de añadir “etiquetas” donde podemos incluir el registro de cada día como nuestro hábitos diarios, los momentos de malestar o estrés, así como los entrenamientos. Estos registros aportan información que influye directamente en nuestra temperatura corporal y en nuestra salud.

La temperatura cutánea nocturna nos ofrece información relevante acerca del estado del sistema inmune y hormonal. El seguimiento de la evolución de esta durante la noche, momento es el que es más estable y no hay interferencias, es la base más fiable para establecer la línea personal, lo que lo hace del todo fiable. Cualquier cambio en esta puede ser indicador de que algo está pasando en nuestro cuerpo y podemos actuar de forma preventiva.

Nos proporciona la opción de detectar de forma temprana si nuestro cuerpo está lidiando con un virus. Ya que un aumento significativo y repentino puede darnos el primer aviso.

Puede sernos también de ayuda para optimizar el descanso y realizar un seguimiento del ciclo. Lo que permite adelantarnos a patrones hormonales. Con la ayuda de las etiquetas, descubrimos cómo son nuestras rutinas nocturnas y cómo afectan estas a nuestro bienestar.

Una información en tiempo real con la que no solo conocemos el estado de nuestro cuerpo, sino que nos ayuda a adelantarnos a los acontecimientos y hacer frente de forma temprana a los posibles problemas de salud.