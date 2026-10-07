Apple podría celebrar dos “eventos” de lanzamiento este mes de octubre

Llevamos semanas conociendo detalles sobre los posibles lanzamientos que la firma de Cupertino podría hacer en las próximas semanas. Y es que, tras haber presentado los iPhone 18 o iPhone Duo el pasado mes de septiembre, el mes de octubre suele ser propicio para otros lanzamientos, todos recordamos aquel divertido evento de la noche de Halloween de hace unos años, y no hay que descartar que este año tengamos algo similar. Porque los analistas avanzan que Apple podría celebrar hasta dos eventos de este tipo durante este mes.

Nuevos lanzamientos este mes

No hablamos de eventos como tal, una keynote, por ejemplo, sino de dos rondas de lanzamientos online, como ocurrió ya el pasado mes de marzo, donde conocimos un buen puñado de nuevos dispositivos a través de sucesivas notas de prensa colgadas en la zona de prensa de Apple. Pues bien, se espera que en esta ocasión sea algo así, varios lanzamientos en dos tandas a lo largo de este mes.

Ha sido Mark Gurman, el analista más cercano a Apple y más certero con sus rumores y filtraciones, quien ha dibujado un mes de octubre con dos tandas de lanzamientos diferenciadas, y le ha puesto fecha aproximada. Una de las rondas de lanzamiento comenzaría el próximo 13 de octubre, y lo haría con el HomePad, el esperado dispositivo para el hogar conectado de Apple, que sería algo así como un Amazon Echo, un altavoz con pantalla.

Pero además de estos lanzamientos la próxima semana, tendríamos otra ronda en la última semana, y ahí, por cierto, sí que estaríamos muy cerca de Halloween, así que no descartamos que le salga la vena siniestra a los de Cupertino y John Ternus se anime a mostrarnos nuevos dispositivos para entonces. En ese último evento podría presentarse la nueva gama de los MacBook Ultra, una serie de portátiles con la máxima potencia gracias a nuevos chips.

Porque llegarían con los procesadores M6 lanzados recientemente por Apple. Se trataría también de la ocasión elegida para lanzar los MacBook Pro de 14 pulgadas y los nuevos iMac con los chips M6. Aquí no parece que vayamos a tener el nuevo MacBook con pantalla táctil que se ha venido rumoreando en los últimos días, y que el propio Gurman ha proyectado que pueda presentarse el próximo mes de noviembre, por lo que a priori no formaría parte de estos nuevos lanzamientos de los que hablamos.

Por último, en este mes de octubre también podría presentarse un Mac Studio con el procesador M5 Ultra, así como hasta la friolera de 512 GB de almacenamiento interno. Es posible que la semana que viene tengamos también un lanzamiento interesante, como es el nuevo iPad Mini, que estrenaría una pantalla OLED y el chip A20 Pro de los de Cupertino.