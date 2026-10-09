Apple anuncia un nuevo evento para el 13 de octubre, ¿qué podemos esperar?

Los de Cupertino han anunciado hoy un evento para el próximo 13 de octubre, el próximo martes, y por el mensaje con el que han titulado el anticipo, todo indica que se van a hacer realidad las diferentes informaciones que habíamos conocido en los últimos días acerca de una nueva gama de productos que Apple quiere llevar al mercado. Todo apunta a que será un evento, imaginamos que con keynote de por medio, donde se le dará un importante impulso al entorno de HomeKit, el hogar inteligente de Apple, que parece que va a recibir una inyección importante de lanzamientos.

Bienvenido a casa

Este es el mensaje con el que la compañía ha anunciado el próximo evento para el 13 de octubre. Y el vídeo que lo acompaña también es muy hogareño, lo que nos invita a pensar que efectivamente, todas esas informaciones acerca de una nueva gama de productos centrada en el hogar están a la vuelta de la esquina. Y tiene todo el sentido que se haya anunciado el evento de esta forma en base a la información que tenemos disponible.

¿Qué esperamos?

Pues bien, si nos fijamos en que todo está orientado a casa, al hogar, tiene sentido esperar los lanzamientos de hogar conectado que hemos conocido desde hace tiempo. Esta misma semana saltaba la noticia de que Apple se habría aliado con LG para lanzar toda una nueva línea de dispositivos para el hogar, algo con lo que probablemente podrían competir de tú a tú con otros gigantes de este segmento, como es Amazon.

Los productos que se esperan son muy variados, como cámaras de vigilancia Wifi, tanto de interior como de exterior, un mercado muy maduro y consolidado que obviamente puede disparar las ventas en este segmento de Apple. También se especula con que los californianos estarían trabajando en cerraduras inteligentes, algo que también hemos visto en competidores como Xiaomi, o Ring, que pertenece a Amazon.

No faltarán tampoco un termostato, que bien podría ser una estación meteorológica como las de Netatmo o similares, siempre inteligentes, e incluso se esperan cámaras con potentes focos, como por ejemplo las que presentó hace un par de días Apple. En definitiva, un giro de 180 grados a la estrategia de hogar conectado de la compañía, que se venía fraguando desde hace tiempo, los primeros rumores sobre esto podrían venir de hace un par de años.

El propio Mark Gurman, el analista más cercano al ecosistema de Apple, y que no suele dar puntada sin hilo, valga la redundancia con el anuncio de Apple, asocia el uso de la tela para tejer el logotipo de Apple con Thread, que significa en inglés hilo, y que es el nombre del mayor estándar de comunicación para dispositivos de Internet de las Cosas u hogar conectado, y en el que ha colaborado Apple. Así que todo apunta a que serán dispositivos que precisamente contarán con esta tecnología. Veremos qué llega finalmente, pero va a ser una velada interesante, donde incluso puede que tengamos una sorpresa más, el HomePad, el primer altavoz inteligente de Apple con pantalla, para competir con los Echo de Amazon o Nest de Google.