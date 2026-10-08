EXCELENTE RELACIÓN DE PRESTACIONES Y PRECIO
Audio-Technica lanza un colorido tocadiscos Bluetooth por menos de 200€
Un tocadiscos de alto nivel que tiene un precio muy asequible y un diseño desenfadado.
Publicidad
No cabe duda de que escuchar vinilos está de moda, lo que a principios de este siglo era algo completamente residual, y que se rechazaba de plano por la mayor calidad de sonido de los formatos digitales, ahora ha vuelto a cobrar vigencia por razones evidentes. Y es que, puestos a gastar dinero en música, qué mejor que hacerlo con un vinilo, con grandes portadas, un arte que entra por los ojos y música tangible. Y si además conseguimos reproducirlos en un tocadiscos colorido, desenfadado, pero de calidad y a buen precio, ¿qué más podemos pedir?
Precio y disponibilidad
El nuevo tocadiscos Audio-Technica AT-LP60XBT llega a España con un precio de 199 euros, y aunque no es un modelo completamente nuevo, sí que estrena un color que desde luego se sale de lo habitual en este tipo de dispositivos.
Un tocadiscos de calidad y muy atractivo
La estética visual de este tocadiscos está pensada para adaptarse a diversos tipos de entornos, desde apartamentos minimalistas y zonas de trabajo creativas hasta hogares coloridos. Sin duda, es un dispositivo atractivo porque nos ofrece no solo un buen diseño y sonido, sino también funciones inalámbricas. Porque permite disfrutar de la música sin complicaciones de cables gracias a su conectividad inalámbrica Bluetooth, compatible con el códec aptX para mantener una alta calidad de transmisión sonora, por lo que podemos conectarlo con cualquier altavoz Bluetooth, o escucharlo en unos auriculares sin cables.
Y se conecta de manera sencilla a auriculares o altavoces inalámbricos, como el altavoz Bluetooth AT-SP3x. Si lo queremos integrar con un equipo de alta fidelidad o altavoces activos, este incluye un preamplificador fonográfico conmutable, con salidas seleccionables de nivel phono o de línea, y viene acompañado por un cable desmontable de 3,5 mm macho a doble conector RCA macho.
A la hora de reproducir los vinilos, nos ofrece un potente sistema de tracción, con un motor de transmisión por correa de alta precisión operado automáticamente con dos velocidades de reproducción: 33-1/3 y 45 RPM. Mientras que tiene un plato de aluminio fundido a presión de diseño antirresonante. La base del brazo de lectura y la carcasa de la cápsula también han sido rediseñadas para mejorar el seguimiento de la pista y reducir resonancias molestas.
Cuenta con una cápsula Dual Moving Magnet integrada y premontada de fábrica, provista de una aguja de diamante sustituible. Utiliza un adaptador de corriente alterna a continua externo, lo que desplaza la conversión eléctrica fuera del chasis y minimiza el ruido en la cadena de señal de audio. Además, viene con accesorios muy útiles para todo amante del vinilo, como una cubierta antipolvo, que es uno de los grandes enemigos del sonido limpio, así como un adaptador para discos de 45 revoluciones y un cable de audio RCA doble. Para tenerlo todo listo nada más sacarlo de su caja.
Publicidad