Ring lanza cinco cámaras 4K para interiores, exteriores y con un nuevo cifrado

La firma de Amazon sigue trabajando en actualizar su gama con nuevos modelos, y lo hace por todo lo alto con nada menos que cinco nuevas referencias. Estas presumen de resolución 4K, en alguno de los casos estrenan incluso movimiento motorizado, y para rematar, llegan con un nuevo cifrado que la compañía está expandiendo a nivel mundial para que la privacidad de los vídeos que se graban y su almacenamiento sea máxima. Vamos a conocer las principales novedades de cada una de estas nuevas cámaras.

Nueva Ring Outdoor Cam 4K Plus

Ofrece alta claridad de imagen, un amplio ángulo de visión y un rendimiento optimizado a todo color en entornos de baja iluminación, y se caracteriza por ser el modelo más versátil en opciones de alimentación de todo el catálogo, estando disponible en configuraciones por batería, cable enchufable (plug-in), cableado fijo (hardwired), panel solar y Power over Ethernet (PoE). Ya está a la venta en España por 149,99 euros.

Nueva Ring Spotlight Cam 4K Plus

Estrena una resolución Retinal 4K junto con un foco integrado de 550 lúmenes para ahuyentar intrusos, así como visión gran angular y captura a todo color con poca luz. Llega en distintos modos, con batería, cable enchufable y panel solar. Su precio es de 199,99 euros.

Nueva Ring Floodlight Cam 4K Plus

Este modelo se ha diseñado para zonas exteriores amplias, gracias a los focos de alta potencia. Combina reflectores de alta intensidad con el nivel de detalle de la tecnología Retinal 4K, ofreciendo además captura a todo color en baja luz y visión de gran angular. Es compatible con grabación continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana y herramientas de detección inteligente.

Nueva Ring Indoor Cam 4K

Esta es la primera cámara de Ring de interior que alcanza la resolución 4K. Cuenta con un campo de visión de 115 grados y rendimiento de color real con poca luz. Equipa Wi-Fi 6 de doble banda para una transmisión de alta velocidad y un obturador físico de privacidad para bloquear mecánicamente la lente. Su precio es de 99,99 euros.

Nueva Ring Pan-Tilt Indoor Cam 2K

Ofrece una cobertura panorámica de 360 grados y una inclinación vertical de 175 grados con resolución de vídeo 2K. Ofrece detección de movimiento basada en visión por computadora para seguir de manera inteligente el movimiento por el espacio. Tiene un un obturador de privacidad físico que, al cerrarse, desactiva electrónicamente la cámara y el micrófono.

Para rematar, Ring ha estrenado el cifrado TAKE, que va a ser el cifrado predeterminado para todos los clientes de Ring a nivel global cuando se despliegue por completo.