Apple anuncia su Edición Orgullo 2025 para el Apple Watch y sus dispositivos más populares

El Orgullo 2025 está cada vez más cerca, y como ha sido habitual en los últimos años por parte de Apple, desde la firma californiana lo celebran con multitud de lanzamientos. El más llamativo suele ser el lanzamiento de nuevas correas para los Apple Watch, y es precisamente eso lo que ahora anuncian los de Cupertino, junto a otras acciones con las que apoyarán el movimiento que visibiliza a las comunidades LGBTQ+, siempre con un enfoque fresco y divertido.

Así es la nueva edición Orgullo 2025 de Apple

Como os contábamos, hace varios años que Apple lanza ediciones especiales de las correas de sus Apple Watch, inspiradas en el movimiento LGBTQ+, así como diferentes elementos gráficos para celebrar todo ello en la pantalla de sus diferentes dispositivos. En esta ocasión ha vuelto a usar la misma fórmula, destacando la nueva edición de su correa para el Apple Watch, que llega acompañada de diferentes y coloridos apoyos gráficos.

La correa exclusiva del Apple Watch | Apple

Se trata de la correa deportiva Edición Orgullo que ya está disponible. Se puede comprar desde la próxima semana en la tienda de Apple. La podremos adquirir por 49 euros, y también se podrá encontrar en los puntos habituales de distribución de dispositivos de Apple. Esta correa estará disponible en distintos tamaños, como son las tallas S/M y M/L para cajas con dimensiones de 40, 42 y 46 mm.

Además de esta correa, vamos a poder disfrutar de más elementos relacionados con el Orgullo 2025. Como la esfera Orgullo y Armonía a juego para el Apple Watch, así como el fondo de pantalla para los iPhone y iPad basada en el mismo diseño. Estas se encontrarán disponibles sin coste para todos los usuarios dentro de las futuras actualizaciones de watchOS 11.5, iOS 18.5 y iPadOS 18.5.

Por lo que, tras actualizar a estas versiones, tendremos acceso a estos nuevos fondos para convertirlos en los fondos de pantalla de nuestros dispositivos. En el momento que esas actualizaciones estén instaladas, podremos descargar las esferas y fondos de pantalla de Orgullo y Armonía desde las aplicaciones de Apple Watch, Apple Store o desde la misma página web oficial de Apple.

Una correa exclusiva

Apple ha detallado que la nueva correa del Apple Watch Orgullo 2025 contará con los colores del arcoíris en diferentes formas y tamaños. Y destacan que esta no es una correa más, sino que cada uno de esos colores que se muestran han sido ensamblados a mano en la correa desde diferentes franjas individuales moldeadas por compresión. Lo que da como resultado que no hay dos correas exactamente iguales entre sí, lo que añade un plus de exclusividad a estas correas, que seguro se convierten en todo un objeto de colección con un valor creciente.