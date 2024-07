Los Amazon Fire TV Stick mostrarán anuncios en el salvapantallas

Amazon quiere aumentar su volumen de ingresos a través de la publicidad. Por un lado, añadieron anuncios a Amazon Prime Video, por lo que has de pagar 3 euros más al mes para evitarlos (y mejorar la calidad de imagen). Y por si no fuera suficiente, dentro de muy poco los Fire TV Stick tendrán más publicidad que nunca.

O mejor dicho, cualquier producto con Fire OS, incluyendo televisores y otros productos. Por lo que parece, Amazon está buscando más lugares donde insertar anuncios, y el próximo objetivo es el salvapantallas de tu Amazon Fire TV Stick.

Tal y como reportan desde el medio CordCuttersNews, Amazon está actualizando los Amazon Fire TV Stick para que muestren publicidad cuando tenemos activado el protector de pantalla.

La publicidad invade al Amazon Fire TV Stick

Como bien sabrás, cuando dejas tu reproductor inactivo durante un tiempo, se activa el salvapantallas. Incluso te hemos explicado cómo puedes personalizar el protector de pantalla para que muestre fotos o lo que te apetezca.Pues ahora, cuando actives el salvapantallas te aparecerán anuncios. Como indican en el citado medio, parece que estos anuncios son bastante efímeros y al cabo de 30 segundos desaparecen. Pero aun así, van a lastrar la experiencia de usuario.

El mando de un Fire TV Stick | Amazon

Eso sí, parece que Amazon está realizando un despliegue escalonado, ya que no está llegando a todos los usuarios. Yo lo he probado en mi Amazon Fire TV Stick y no me ha aparecido la publicidad, pero más pronto que tarde lo hará.

Así que es cuestión de tiempo que la publicidad invada por completo nuestros Amazon Fire TV Stick. Y ya te adelantamos que, una cosa es poder bloquear los anuncios que había sobre contenidos de Amazon Prime Video en tu reproductor. Pero estamos seguros que la publicidad que mostrará el salvapantallas no se podrá evitar.

Eso sí, no pienses en dar el salto a un Chromecast porque Google está siguiendo los pasos de Amazon. En resumen, hay que asumir que la publicidad invadirá nuestros dispositivos, nos guste o no.