Los AirPods 4 tienen un nuevo botón oculto, ¿qué podemos hacer con él?

El pasado lunes Apple presentaba sus nuevos iPhone 16 en la Keynote más importante del año. Junto a ellos hemos conocido a los nuevos Apple Watch Series 10 y los AirPods 4, la nueva generación de los auriculares de Apple, que ahora cuenta con cancelación de ruido en una de sus variantes. Pues bien, aunque se podrán reservar desde finales de esta semana, y no llegarán a las manos de sus propietarios hasta el final de la próxima semana, poco a poco van trascendiendo nuevas informaciones que nos detallan algunos aspectos interesantes de estos auriculares, como un botón que ha renovado su apariencia.

El mismo botón, pero diferente

Lo que ahora conocemos es que Apple ha introducido un cambio adicional en sus nuevos auriculares. Porque ha acabado con el viejo botón físico que servía para iniciar el emparejamiento, y lo ha sustituido por otro capacitivo, que a primera vista no parece que estuviera en el estuche de carga, pero que si tocamos realmente hace lo que esperamos de él. Concretamente se trata de un nuevo botón capacitivo que se activa con el tacto, y por tanto cuando no lo usamos no se distingue en la superficie.

Y este botón tiene dos funciones. Una de ellas es la misma que antes, la de emparejar los auriculares con un nuevo dispositivo, y en segundo lugar, también nos sirve para restablecer los auriculares de fábrica, para que se queden tal cual los sacamos de su caja en su momento. Así que de alguna manera se trata del mismo botón que tenían antes, pero con una tecnología diferente y más actualizada, ya que se deja atrás el botón físico y se opta por el capacitivo.

También nos hemos enterado de que estos auriculares nos ofrecen el formato de audio Lossless Audio, con una latencia ultra baja. Esta se utiliza cuando se conectan a unas gafas VIsion Pro de Apple. No es algo nuevo, ya que los AirPods 2 que se actualizaron al conector USB tipo C ya podían hacerlo. Pero es la confirmación de que Apple sigue mirando, y mucho, por sus gafas de realidad virtual, como demuestra también el nuevo diseño de los iPhone 16.

Los AirPods 4 han sido una de las grandes sorpresas de esta Keynote, ya que lejos de ser un modelo más, ha llegado acompañado de una variante que lo cambia todo en los auriculares más accesibles de Apple. Ya que este modelo ahora cuenta con una variante que nos ofrece cancelación activa de ruido, algo que solo estaba disponible en los AirPods Pro, y que ahora por fin vamos a poder disfrutar pagando un poco menos, 199 euros.

Así que parece que este año Apple se ha volcado con sus legendarios auriculares, y los ha puesto al día con funciones como la que os hemos detallado, o una carga inalámbrica para su estuche, que es una de las mejores funciones que nos pueden ofrecer estos auriculares. El próximo viernes 20 de septiembre se pondrán a la venta en España.