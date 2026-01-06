8BitDo presenta un mando para iOS y Android pensado para jugar en formato vertical

8BitDo es uno de los referentes a la hora de comprar un mando para jugar a títulos retro. El fabricante presume de un catálogo ingente, y ahora acaba de aprovechar el CES 2026 que se está celebrando en Las Vegas para presentar el 8BitDo FlipPad, un curioso mando para jugar en vertical.

Un producto que llegará en pocos meses y que hará las delicias de los usuarios más gamers. Especialmente en aquellos que disfruten de juegos en formato vertical y que ahora tendrán un mando perfecto para este tipo de juegos.

8BitDo FlipPad, el mando perfecto para juegos móviles en vertical

La idea es que puedas conectar el 8BitDo FlipPad directamente al móvil por un puerto USB Tipo C, para que a continuación, se despliegue sobre la mitad inferior de la pantalla gracias a un sistema de bisagra que recuerda a los antiguos teléfonos abatibles.

Gracias a este curioso diseño, el conjunto compacto en el que la pantalla queda completamente visible en vertical, mientras los controles físicos ocupan la parte inferior, como si el móvil tuviera un teclado integrado.

Respecto a los botones que incluye el 8BitDo FlipPad, sigue la línea clásica de la marca. Con ello, incluye una cruceta negra, botones ABXY, botones Start y Select en gris y hasta seis botones adicionales en color blanco repartidos entre la parte superior y las esquinas inferiores.

8BitDo no ha detallado aún la función exacta de estos botones extra, pero todo apunta a que serán configurables, lo que permitiría adaptarlos a distintos tipos de juegos y emuladores. Respecto al postre, el mando 8BitDo FlipPad funciona con dispositivos Android y iOS, y cuenta además con soporte oficial de Apple Arcade.

Ojo, que esto es importante, ya que no vas a tener limitación alguna a la hora de disfrutar de títulos en Android o iOS si usas este mando 8BitDo FlipPad. Eso sí, como habrás podido imaginar, hay una gran limitación.

Y es que, su particular diseño hace que el 8BitDo FlipPad solo esté pensado para jugar en vertical. Su público objetivo son los juegos diseñados para usarse con una sola mano o en orientación vertical, muy comunes en móviles, pero si no disfrutas de este tipo de juegos, no te valdrá la pena.

Disponibilidad y precio del 8BitDo FlipPad

En cuanto al lanzamiento, la compañía ha confirmado que el 8BitDo FlipPad llegará al mercado este verano, aunque por ahora no ha desvelado su precio.