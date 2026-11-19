Durante mucho tiempo, los científicos han pensado que el útero era un órgano que estaba libre de bacterias y otros microorganismos. Sin embargo, nuevas investigaciones apuntan a que esto podría no ser del todo cierto. Algunos microbios podrían estar presentes en el revestimiento del útero e incluso influir en las posibilidades de que un embarazo salga adelante.

Un estudio realizado por investigadores del Trinity College de Dublín (Irlanda), publicado en Human Reproduction, ha encontrado una posible relación entre las bacterias del útero y el éxito de los tratamientos de reproducción asistida, como la fecundación in vitro (FIV).

Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron muestras del tejido que recubre el útero de 29 mujeres con problemas de infertilidad de origen desconocido. Los resultados mostraron que aquellas que no consiguieron quedarse embarazadas tras los tratamientos presentaban una mayor variedad de bacterias y menos presencia de Lactobacillus, un tipo de bacteria también habitual en la vagina.

Los investigadores creen que determinados perfiles bacterianos podrían generar condiciones menos favorables para que el embrión se implante y se desarrolle. En pruebas de laboratorio, además, observaron que una sustancia producida por algunas bacterias podía provocar inflamación y debilitar la barrera que forman las células del revestimiento uterino.

Sin embargo, la investigación se ha realizado con un grupo pequeño de mujeres y todavía no está demostrado que exista un microbioma uterino estable. Además, no se descarta que algunas de las bacterias detectadas procedan de la vagina y hayan llegado a las muestras durante su recogida.

A pesar de estas limitaciones, el estudio abre una nueva vía para comprender mejor la infertilidad.