Vestigios de la evolución: Órganos que tenemos y que ya no sirven para nada

Existen numerosos órganos que actualmente no tienen ninguna función asignada en comparación con el cuerpo humano de hace miles de años, ya que han ido evolucionando hasta nuestro día a día. Se trata de los órganos vestigiales, son esas partes del cuerpo que no tienen ninguna utilidad para las funciones que desarrolla el cuerpo en una vida moderna. Sin embargo, no siempre ha sido así, ya que todas cumplían una función específica para nuestros antepasados.

Qué órganos vestigiales no tienen utilidad en el cuerpo humano

Aunque no todo el mundo conserva estas partes del cuerpo, estas son algunas de las más comunes:

1. Las muelas de juicio. Antes eran necesarias para moler las carnes duras y los cereales crudos con los que se alimentaban nuestros antepasados, sin embargo, ahora no le sale a todo el mundo. Se debe principalmente a que actualmente la dieta, que siguen los seres humanos, es mucho más suave y no necesita masticar con tanta intensidad.

2. La musculatura de la oreja es otro de los aspectos que se ha perdido por completo. Antes eran los responsables de mover la parte visible del oído para detectar sonidos muy sutiles, pero actualmente ya no se necesita esa sensibilidad. Muy poca gente tiene control sobre ellos.

3. Meñiques de los pies. Son un órgano vestigial que todos los seres humanos tienen desarrollados, pero nadie le da un uso. De hecho, está formado por numerosas falanges, pero apenas tiene movilidad.

4. El apéndice es un órgano prescindible en la actualidad. Ayudaba a la digestión de las plantas con excesos de celulosa que formaban parte de la dieta de nuestros antepasados. Sin embargo, las personas han cambiado su dieta y por ello, ha perdido su función y su utilidad.

5. Palmar largo. Es un músculo sin utilidad y que el 10% de la población no lo tiene. Se usaba principalmente para trepar árboles. Para saber si eres uno de los afortunados que todavía conserva este rasgo, lo único que tienes que hacer es colocar la palma de la mano hacia arriba y juntar los dedos en forma de triángulo. Si tienes un músculo palmar largo en la muñeca entonces tienes todavía este músculo.