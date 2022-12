Se puede escuchar con los ojos: así funciona el efecto McGurk

Es habitual creer que a la hora de comunicarnos tanto la vista como el oído funcionan de manera independiente, pero no es así, ya que ambos están relacionados. El ser humano no se limita solamente a los sonidos para desarrollar una conversación, sino que también usa e interpreta las imágenes.

Seguro que en muchas ocasiones cuando no has escuchado algo, de manera inconsciente te has fijado en sus estímulos visuales como en el movimiento de los labios. Aunque sea una estrategia útil para el cerebro a veces puede llevar a errores.

Videollamada | iStock

Eso aparece reflejado en un estudio realizado por Harry McGurk y Juan McDonald donde afirman que la comunicación verbal se caracteriza principalmente por la vista y el oído, ya que el oyente puede ver al hablante y leer sus labios. Además, añaden que a la hora de establecer una comunicación con los demás existe una influencia de la visión sobre la percepción del habla.

Sin embargo, en algunas circunstancias, el oído y la vista mandan estímulos contrarios. Sucede en momentos en los que no escuchamos bien a la otra persona con la que intentamos mantener una conversación. Por ejemplo, en una videollamada el audio puede tener interferencias e intentamos leer los labios, pero hay que saber que en estos casos muchas veces lo que escuchamos no coincide con lo que estamos viendo. Esta extraña ilusión auditiva que experimentamos se conoce como efecto McGurk.

Existen sonidos que se confunden constantemente, ya que se articulan de forma similar, como es el caso de la 'G', la 'P' y la 'B' que se pronuncian de manera parecida, por lo que muchas veces solemos malinterpretar las palabras y no entenderlas. Sin embargo, esta confusión no sucede en persona, ya que en ningún momento hay interferencias entre lo que vemos y escuchamos.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Recomendaciones para leer en tablet o móvil sin estropear tu vista