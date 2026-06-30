Tres años después del fin de la pandemia, los científicos siguen buscando qué causa el covid persistente

Aunque la OMS declaró en 2023 el fin de la emergencia sanitaria por la covid-19, para algunas personas la enfermedad todavía no ha terminado. Entre un 10 y un 20% de quienes pasaron la infección continúan con síntomas meses o incluso años después, un fenómeno conocido como covid persistente o long covid.

Fatiga, problemas de concentración, alteraciones del sueño, dolor muscular o sensación de falta de aire son algunos de los síntomas que pueden mantenerse tras superar la infección inicial. Sin embargo, los científicos todavía no han encontrado una única explicación para este trastorno.

Una de las principales líneas de investigación apunta al sistema inmunitario. Algunos estudios sugieren que, en ciertos pacientes, las defensas podrían seguir activadas después de la infección, generando una respuesta inflamatoria prolongada.

Otra hipótesis estudia si algunos fragmentos del virus pueden permanecer durante meses en determinados tejidos del organismo, manteniendo al sistema inmunitario en alerta aunque ya no exista una infección activa.

Los investigadores también analizan la llamada impronta inmunológica, un fenómeno por el que las respuestas generadas frente a infecciones anteriores pueden influir en cómo el cuerpo reacciona ante nuevos virus. Esto podría ayudar a explicar por qué algunas personas desarrollan síntomas persistentes y otras se recuperan por completo.

Aun así, los expertos creen que el covid persistente no tiene una única causa, sino que podría surgir de la combinación de varios factores relacionados con la respuesta de las defensas, la presencia de restos virales y cambios en el funcionamiento del organismo.