Desarrollan una IA capaz de predecir un infarto hasta 10 años antes

Uno de los usos más prometedores de la IA se encuentra en el campo de la salud, donde una nueva herramienta podría ayudar a prevenir miles de problemas cardíacos antes de que ocurran. Te contamos los detalles.

Se trata de CaRi-Heart, un sistema de inteligencia artificial desarrollado para analizar tomografías computarizadas (TAC) del corazón y detectar señales de riesgo que pueden pasar desapercibidas para los médicos. La tecnología es capaz de estimar la probabilidad de que una persona sufra un infarto en los próximos diez años.

El proyecto está liderado por el doctor Charalambos Antoniades junto a un equipo formado por médicos, analistas de datos y programadores, con el apoyo de la British Heart Foundation. La IA se centra especialmente en las arterias coronarias, encargadas de llevar sangre al corazón, y extrae información que no es visible a simple vista.

Inteligencia artificial en medicina | iStock

"Nos permite identificar a personas con mayor riesgo años antes de que ocurra un infarto", explica Antoniades. Gracias a esta detección temprana, los médicos podrían adaptar tratamientos y aplicar medidas preventivas antes de que aparezca una emergencia.

Hasta ahora, uno de los grandes problemas de la medicina cardiovascular era que muchos pacientes solo recibían tratamiento después de sufrir un episodio cardíaco. Con herramientas como CaRi-Heart, el enfoque podría cambiar de reactivo a preventivo.

Según las estimaciones del equipo, si la tecnología se aplicara a las alrededor de 350.000 tomografías cardíacas que se realizan cada año en Reino Unido, en cinco años podría contribuir a evitar miles de eventos graves: cerca de 1.700 muertes cardíacas, 2.700 infartos, 1.600 casos de insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares.

El objetivo del doctor Antoniades es que CaRi-Heart pueda ser aprobado para su uso en hospitales de Reino Unido. De conseguirlo, esta inteligencia artificial podría convertirse en una nueva herramienta clave para anticiparse a una de las principales causas de muerte en el mundo.