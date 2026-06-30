En busca de un telescopio de 500 millones de dólares: la NASA intentará rescatarlo antes de que caiga a la Tierra

Los satélites no están a salvo para siempre. Incluso los grandes observatorios espaciales pueden enfrentarse a un final inesperado, y eso es precisamente lo que ocurre ahora con el telescopio Swift de la NASA, una misión científica que lleva más de 20 años estudiando algunos de los fenómenos más violentos del universo.

Lanzado en 2004 y con un valor aproximado de 500 millones de dólares, Swift analiza explosiones cósmicas como los estallidos de rayos gamma. Sin embargo, su futuro está en peligro debido a la degradación de su trayectoria alrededor de la Tierra, un problema que afecta a muchos objetos en órbita.

Desde 2025, un aumento inesperado de la actividad solar ha acelerado la pérdida de altura de su órbita. La mayor actividad del Sol provoca que la atmósfera terrestre se expanda ligeramente hacia zonas más altas, aumentando el rozamiento sobre algunos satélites y haciendo que pierdan altitud más rápido.

Ante esta situación, la NASA redujo la actividad científica del observatorio y finalmente detuvo sus observaciones. Ahora, una misión privada intentará rescatarlo.

La encargada de la misión será la empresa Katalyst Space, que lanzará una nave robótica llamada LINK este 30 de junio. El objetivo es que el vehículo se acerque al telescopio Swift, lo capture de forma autónoma con sus brazos robóticos y eleve poco a poco su órbita para evitar que vuelva a entrar en la atmósfera terrestre.

La propia NASA la considera una misión de "alto riesgo y alta recompensa", ya que cualquier fallo podría suponer la pérdida definitiva del observatorio.