Así sería el primer contacto con extraterrestres, según un experto

El astrofísico y divulgador científico Neil deGrasse Tyson está convencido de que la humanidad probablemente no está sola en el universo. En medio del creciente interés por los ovnis y las nuevas revelaciones sobre fenómenos aéreos no identificados en Estados Unidos, el científico ha defendido que la existencia de vida extraterrestre resulta una posibilidad más que razonable desde el punto de vista científico.

"Cualquiera que haya estudiado el problema respondería sin dudarlo que no estamos solos", afirmó Tyson al Daily Mail al explicar que la vida en la Tierra surgió a partir de elementos químicos comunes en el cosmos. Para el astrofísico, si esos ingredientes existen en otros rincones del universo, no sería extraño que también hayan aparecido otras formas de vida.

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Sin embargo, Tyson marca una diferencia clara entre creer que hay vida extraterrestre y pensar que ya ha visitado la Tierra. Aunque reconoce el aumento de testimonios y documentos sobre ovnis publicados en Estados Unidos, insiste en que todavía no existe evidencia sólida que confirme encuentros con extraterrestres o supuestos encubrimientos gubernamentales.

El divulgador también imaginó cómo sería un hipotético primer contacto con otra civilización y defendió que el idioma común no serían las palabras, sino las matemáticas y la ciencia. En su opinión, cualquier especie capaz de recorrer enormes distancias espaciales tendría que comprender principios científicos universales.

Mientras el debate sobre los ovnis sigue creciendo, Tyson mantiene una postura clara: considera muy probable que exista vida fuera de la Tierra, pero cree que las afirmaciones extraordinarias siguen necesitando pruebas extraordinarias.