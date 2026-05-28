Qué es el síndrome de Müller Weiss, la enfermedad degenerativa que sufre Rafa Nadal

Durante años, Rafa Nadal ha sido el mejor tenista del mundo a la vez que convivía con un problema físico: el síndrome de Müller-Weiss. El extenista mallorquín fue diagnosticado en 2005 y, desde entonces, ha explicado en varias ocasiones que el dolor en el pie izquierdo ha sido uno de los grandes desafíos de su carrera.

El síndrome de Müller-Weiss es una enfermedad rara que afecta a un hueso del pie llamado escafoides tarsiano (también conocido como navicular), situado aproximadamente en la zona media del pie y fundamental para repartir el peso del cuerpo al caminar o correr.

Ese hueso ayuda al pie a mantenerse estable. Cuando aparece el síndrome de Müller-Weiss, el hueso se deteriora, cambia de forma o pierde parte de su función, provocando dolor y alteraciones en la pisada.

Causas

La causa exacta no está del todo clara, pero una de las teorías más aceptadas apunta a un problema en el riego sanguíneo del hueso, que con el tiempo podría debilitarlo, deformarlo y provocar dolor al apoyar o caminar.

También influyen factores como la sobrecarga repetida, la forma de pisar o ciertas alteraciones biomecánicas del pie. En el caso de Rafael Nadal, el tenis no habría causado la enfermedad, pero sí pudo agravar sus síntomas por el enorme impacto físico, los cambios de dirección y la presión constante sobre el pie durante años de competición.

Síntomas

El principal síntoma suele ser el dolor en el mediopié, especialmente al caminar, correr o pasar mucho tiempo de pie. Aunque algunas personas también notan:

Dolor que empeora con el esfuerzo físico.

Rigidez o molestias al apoyar el pie.

Cambios en la forma de caminar para evitar el dolor.

Inflamación o sensación de sobrecarga.

En casos más avanzados, deformidad progresiva del pie.

Además, como el pie compensa para proteger la zona dolorida, pueden aparecer molestias secundarias en tobillos, rodillas o espalda.

¿Cómo le ha afectado a Rafa Nadal?

En el caso de Nadal, el síndrome de Müller-Weiss ha sido un problema crónico durante buena parte de su carrera. El tenista explicó en varias ocasiones que el dolor en el pie izquierdo condicionó entrenamientos, descansos y planificación deportiva.

Eso sí, tener esta enfermedad no significa no poder hacer deporte. El impacto depende mucho del grado de afectación, el dolor y la respuesta al tratamiento. En el caso de Nadal, el trabajo médico y fisioterapéutico fue clave para alargar su carrera.

Para esta enfermedad existen sí diferentes tratamientos para controlar síntomas y mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, plantillas ortopédicas, fisioterapia, calzado estable, antiinflamatorios... Y cuando el dolor es intenso, puede plantearse cirugía.