Una vacuna contra el cáncer logra una reducción del 49% en los casos de melanoma

Una vacuna personalizada combinada con inmunoterapia podría marcar un antes y un después en el tratamiento del melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de piel. Un estudio realizado por investigadores de NYU Langone Health (Estados Unidos) ha observado que esta combinación consigue reducir en un 49% el riesgo de recaída o muerte tras la cirugía, además de disminuir significativamente la posibilidad de que el tumor se extienda a otros órganos.

La investigación, presentada en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) y publicada en la revista Journal of Clinical Oncology, analizó el efecto de una vacuna experimental llamada intismeran junto con la inmunoterapia estándar pembrolizumab (Keytruda) en pacientes operados de melanoma.

A diferencia de las vacunas tradicionales, no está diseñada para prevenir enfermedades, sino para enseñar al sistema inmunitario a reconocer y atacar células tumorales que puedan reaparecer tras la operación. Además, se fabrica a partir de las características moleculares concretas del tumor de cada paciente.

Melanoma | Pexels

Para ello, los investigadores estudian el melanoma extraído durante la cirugía y buscan proteínas anómalas (llamadas neoantígenos) propias de ese cáncer. Después, mediante tecnología de ARN mensajero (ARNm), la vacuna "entrena" al sistema inmune para identificar esas señales y atacar cualquier célula tumoral que vuelva a aparecer.

Los resultados, obtenidos tras cinco años de seguimiento, muestran diferencias importantes. El 68,8% de los pacientes tratados con vacuna e inmunoterapia continuaban libres de enfermedad, frente al 49,1% de quienes solo recibieron inmunoterapia. Además, el tratamiento combinado redujo en un 59% el riesgo de metástasis, es decir, de que el cáncer se extendiera a otros órganos.

Eso sí, el estudio todavía está en una fase inicial. Ahora mismo se encuentra en marcha una fase 3 con más pacientes para confirmar si los beneficios se mantienen. Además, también se está investigando si esta estrategia podría funcionar en otros tumores, como el cáncer de pulmón.