¿Hay un 100% de probabilidades de un tsunami en el Mediterráneo? La verdad detrás de la advertencia de la UNESCO

En los últimos días se ha viralizado una afirmación que ha puesto en alerta a muchas personas. Y es que la UNESCO ha asegurado que existe un 100% de probabilidades de que se produzca un tsunami en el Mediterráneo. El dato es real, pero no significa que una ola gigante vaya a arrasar las costas españolas ni que exista una amenaza inmediata.

La frase procede de un informe difundido por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO en 2022, donde se señalaba que existe un 100% de probabilidades de que ocurra un tsunami de al menos un metro de altura en el Mediterráneo en un plazo aproximado de 30 años. Ese matiz cambia por completo la interpretación del mensaje.

Cuando pensamos en un tsunami solemos imaginar olas gigantes como las de Indonesia o Japón, capaces de destruir ciudades enteras. Sin embargo, un tsunami de un metro no implica necesariamente un escenario catastrófico. Puede provocar inundaciones en zonas bajas, afectar a puertos, arrastrar objetos o generar daños localizados, especialmente en áreas costeras, pero no equivale a una tragedia masiva.

Tsunami | iStock

Entonces, ¿por qué preocupa? Porque el Mediterráneo reúne varios factores de riesgo. Es una zona con actividad sísmica, existen zonas volcánicas, hay áreas muy pobladas junto al mar y, en algunos casos, el tiempo de reacción podría ser muy corto si el origen del tsunami se produce cerca de la costa. De ahí que los organismos internacionales insistan en mejorar sistemas de alerta, rutas de evacuación y protocolos de emergencia.

En definitiva, el objetivo de esta advertencia no es generar miedo, sino estar preparados ante un fenómeno natural que, aunque poco frecuente, forma parte de la realidad geológica del Mediterráneo.