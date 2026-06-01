Qué es el zebra striping, el método para no tener resaca: en qué consiste y qué dice la ciencia

Después de una noche de excesos, internet está lleno de remedios para intentar sobrevivir a la resaca: desde desayunos contundentes hasta cafés milagrosos o bebidas energéticas. Sin embargo, un método cada vez más popular promete hacer el día siguiente un poco más llevadero. Se conoce como zebra striping y consiste en algo tan simple como alternar una bebida alcohólica con otra sin alcohol.

La idea es que por cada copa de alcohol que bebamos, tomar después agua, un refresco o cualquier bebida sin alcohol antes de volver a pedir otra. El objetivo es reducir la cantidad total de alcohol consumido y mantenerse hidratado durante la noche.

Aunque pueda sonar a truco viral de redes sociales, lo cierto es que el método tiene cierta lógica desde el punto de vista científico. Según el medio The Conversation, psicólogas de la Universidad John Moores de Liverpool explican que el zebra striping puede ayudar a reducir la resaca si consigue que la persona beba menos alcohol en general. Eso sí, advierten de que sus beneficios desaparecen si se compensa alargando la fiesta o consumiendo bebidas más fuertes.

Parte de la explicación está en cómo actúa el alcohol sobre el cuerpo. El alcohol tiene un efecto diurético, lo que significa que favorece la pérdida de líquidos y hace que orinemos con más frecuencia. Esto puede contribuir a la deshidratación, uno de los factores detrás de síntomas habituales de la resaca como el dolor de cabeza, la sed intensa, el cansancio o los mareos.

Por eso, alternar el alcohol con agua o bebidas sin alcohol puede ayudar a reducir parte de ese impacto al mantener mejor el equilibrio de líquidos del organismo. Los expertos, además, recomiendan que esas bebidas sean preferiblemente sin gas, ya que las carbonatadas podrían favorecer una absorción más rápida del alcohol en el organismo.

Eso sí, el zebra striping no elimina los efectos del alcohol ni evita una resaca por completo. Su posible beneficio pasa, sobre todo, por algo mucho más simple como beber menos y mantenerse hidratado.