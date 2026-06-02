Un modelo matemático predice un colapso de la humanidad en 2064

En un nuevo estudio, un grupo de investigadores ha desarrollado una ecuación capaz de reproducir la evolución demográfica de la humanidad durante los últimos 12.000 años y explorar posibles escenarios futuros. Las conclusiones: podría haber un colapso global en 2064. Te contamos los detalles.

El trabajo, en lugar de utilizar los modelos demográficos tradicionales, recurre a herramientas matemáticas empleadas para estudiar materiales complejos como el vidrio. Según los autores, algunos de los mecanismos que gobiernan estos sistemas podrían ayudar a explicar también cómo evolucionan las sociedades humanas.

La llamada ecuación Trachenko-Zaccone consigue reproducir diferentes etapas de la historia de la población mundial, desde los lentos crecimientos de la antigüedad hasta la explosión demográfica asociada a la Revolución Industrial. Además, también refleja la desaceleración observada en las últimas décadas, marcada por la caída de las tasas de natalidad en numerosos países.

Uno de los aspectos más llamativos del estudio aparece cuando los investigadores someten el modelo a situaciones extremas. En uno de los escenarios simulados, la capacidad de la Tierra para sostener población se reduce drásticamente hasta unos 2.000 millones de personas debido a una combinación de factores como crisis climáticas, agotamiento de recursos, conflictos o pandemias globales.

Bajo esas condiciones, la simulación muestra que la población mundial podría llegar a reducirse aproximadamente a la mitad hacia el año 2064. Los autores insisten en que no se trata de una predicción real ni de un pronóstico oficial, sino de un ejercicio matemático destinado a analizar cómo respondería el sistema ante perturbaciones muy severas.

Los investigadores concluyen que pequeñas alteraciones en la capacidad de carga del planeta podrían desencadenar consecuencias demográficas mucho mayores de lo esperado, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de un sistema global cada vez más complejo e interconectado.