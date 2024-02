¿Test de embarazo para hombres? Esto es lo que detecta esta prueba

Aparentemente, no existen muchos motivos para realizar un test de embarazo si no se posee la sospecha de que se podría estar gestando. Y por si esto fuera poco, resulta aún más extraño que se realice en una persona con sistema reproductor masculino. En estos casos, tenemos la convicción casi segura de que el resultado del mismo será negativo. Sin embargo, no siempre ocurre así.

De hecho, existe una explicación médica que lo determina. En ese sentido, el test de embarazo se emplea para detectar la presencia de la hormona HGC. Se trata de una glicoproteína liberada por el embrión tras su implantación en el útero materno, por lo que sólo está presente en la placenta y en los embriones en desarrollo. Asimismo, a través de la orina se consigue detectar este tipo hormonas, por lo que esa es la función principal que hace este test. Del mismo modo que un test de la COVID detecta dicho virus, el de embarazo reacciona cuando existe una alta presencia de HGC.

Test de embarazo | Pexels

No obstante, esta no es la única situación en la que el cuerpo puede producir la hormona HGC. Cabe destacar que, si un cuerpo no gestante está sano, esta hormona no suele aparecer en condiciones normales. Por el contrario, de no estarlo, esta sí se produce como consecuencia de algunos tipos de enfermedades, como los tumores testiculares. Asimismo, es un indicador de otros cánceres, como de ovario, hígado o incluso pulmón.

Por lo tanto, está comprobado que el test de embarazo ya no sólo está destinado a las mujeres. Se trata de una nueva prueba médica que resulta mayormente económica a la hora de realizar otras pruebas más específicas. Aunque no está pensado para esto, se ha demostrado que la información que da suele ser inequívoca.