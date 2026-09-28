Starship despega hoy: a qué hora y dónde ver en directo el lanzamiento de SpaceX

SpaceX vuelve a poner a prueba su cohete Starship este lunes 28 de septiembre con su decimocuarto vuelo de prueba. El lanzamiento está previsto para las 14:15 horas (hora peninsular española) y podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la compañía.

La misión despegará desde las instalaciones de SpaceX en Starbase, Texas (Estados Unidos). La compañía ha establecido una ventana de lanzamiento de 75 minutos, por lo que la hora prevista podría modificarse si las condiciones no son las adecuadas.

El directo comenzará aproximadamente 30 minutos antes del despegue y podrá seguirse a través de la web oficial de SpaceX y su cuenta oficial en X. La retransmisión continuará durante las distintas fases de la misión, incluido el regreso previsto de la nave al océano Pacífico.

Este vuelo será especialmente importante porque SpaceX quiere que Starship alcance por primera vez una trayectoria orbital. Está previsto que la nave llegue a unos 275 kilómetros de altitud y complete aproximadamente seis vueltas alrededor de la Tierra durante un vuelo de unas diez horas.

Después, Starship realizará una maniobra de desorbitación y tratará de completar un amerizaje controlado en el océano Pacífico. Además, la misión pondrá a prueba mejoras del vehículo y desplegará 26 satélites Starlink V3.

Como ocurre con las pruebas de SpaceX, el horario está sujeto a cambios. Por eso, la compañía recomienda consultar sus canales oficiales para conocer cualquier modificación de última hora antes del despegue.