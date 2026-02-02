El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realiza el primer trasplante de cara a partir de una donante que recibió la eutanasia

El Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona ha conseguido un hito en la medicina al realizar con éxito el primer trasplante de cara del mundo usando tejido donado por una persona que recibió eutanasia, en una operación que reunió a cerca de un centenar de profesionales de distintas especialidades.

La receptora, conocida como Carme, sufría graves problemas tras una infección bacteriana que le provocó necrosis en los tejidos de la cara, lo que le dificultaba respirar, hablar y comer. La intervención, extremadamente compleja, incluyó la reconstrucción de la parte central del rostro con piel, músculos, nervios y hueso donados, y empleó técnicas avanzadas de microcirugía para asegurar funcionalidad y expresividad.

Este caso es especialmente significativo porque la donante no solo accedió a que se donaran sus órganos y tejidos tras la eutanasia, sino que también expresó el deseo de que su rostro pudiera ayudar a otra persona. Gracias a esa decisión y a la planificación minuciosa del equipo médico, la paciente ha podido recuperar funciones básicas y mejorar notablemente su calidad de vida.

Aunque los trasplantes de cara son todavía intervenciones raras y complejas, este logro en Vall d'Hebron refuerza el papel de España como referente mundial en trasplantes y plantea nuevas posibilidades en tratamientos reconstructivos avanzados