Siete señales de advertencia de tumor cerebral que podrías pasar por alto fácilmente

A todos nos dan dolores de cabeza, se nos pierde el teléfono o se nos olvida un nombre de vez en cuando. La mayoría de las veces, estos momentos son inofensivos: son resultado del estrés, la fatiga o simplemente de una mente ocupada. Pero también son ejemplos de síntomas que, en casos raros, pueden indicar algo mucho más grave: un tumor cerebral.

¿Cómo podemos entonces diferenciar un tumor cerebral de un dolor de cabeza común, del estrés, de una mala noche de sueño o incluso de una resaca? El medio The Conversation revela siete señales de advertencia que podrían pasarse por alto fácilmente. Te contamos los detalles.

Dificultad para encontrar palabras

Los problemas para encontrar palabras a veces pueden estar relacionados con la fatiga, el estrés o incluso la ansiedad, pero cuando persisten o aparecen de repente, pueden requerir una investigación más profunda.

Niebla mental

La niebla mental puede tener muchos desencadenantes, como la menopausia, la falta de sueño o el estrés, pero cuando va acompañada de otros cambios neurológicos, como problemas del habla o de la visión, es importante ir al médico.

Entumecimiento u hormigueo

Esto puede ocurrir cuando un tumor afecta las áreas de control sensorial o motor del cerebro, las regiones que envían y reciben señales a diferentes partes del cuerpo.

Si bien el entumecimiento puede tener otras explicaciones (como nervios comprimidos, mala circulación o migrañas), siempre se debe evaluar la aparición de síntomas nuevos.

Alteración visual

Los cambios visuales pueden tener muchas causas, como la fatiga visual o las migrañas. Sin embargo, las distorsiones repentinas o inusuales, especialmente cuando se presentan junto con otros síntomas neurológicos, como dolores de cabeza, mareos, dificultad para hablar, debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo o problemas de coordinación, requieren atención médica.

Escritura desordenada

A veces, pequeños cambios en la coordinación pueden deberse a la fatiga o la distracción, pero un deterioro constante en la escritura, en las habilidades motoras finas o en el equilibrio puede indicar problemas con las áreas de control motor del cerebro.

Cambios de personalidad

Es natural que la personalidad fluctúe con los cambios de vida o el estrés, pero las diferencias repentinas o marcadas, especialmente junto con otros síntomas, pueden indicar algo más grave.

Dolores de cabeza

Los dolores de cabeza son comunes y no suelen ser motivo de preocupación. Sin embargo, si este es constante y dura varias semanas, es recomendable consultarlo con un especialista.