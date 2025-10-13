Fetus in fetu: el reciente caso de un bebé con un gemelo en su vientre

Es un caso tan estremecedor como insólito: un grupo de expertos descubre que una bebé con el vientre hinchado tiene un gemelo dentro con extremidades y cordón umbilical. Se trata de una condición conocida como fetus in fetu y existen menos de 200 casos en todo el mundo desde que se tienen registros médicos. Te contamos los detalles.

Tal y como revela el medio Need to Know, la pequeña había sido ingresada en el hospital cuando tenía apenas 11 días de vida después de que se le distendiera el estómago.

Gracias a una ecografía los expertos encontraron una masa de 8 x 6 centímetros, mientras que un examen abdominal se encontró un bulto de "consistencia blanda a firme" y "superficie irregular", que no se movía cuando respiraba.

Una tomografía computarizada con contraste del estómago y la pelvis nuevamente resaltó la masa, esta vez mostrando partes esqueléticas malformadas que se asemejaban a huesos largos, costillas, vértebras, huesos pélvicos y tejido blando.

Los médicos confirmaron el hallazgo como un caso de fetus in fetu (feto en feto), una anomalía extremadamente rara que ocurre cuando un gemelo parásito malformado se desarrolla dentro del cuerpo de su hermano.

Se han reportado menos de 200 casos de fetus in fetu en todo el mundo desde que se tienen registros médicos. Esta rara afección implica que un gemelo parásito no viable queda atrapado dentro del cuerpo de un gemelo en desarrollo, a menudo en el retroperitoneo. Se cree que se origina en un embarazo gemelar idéntico en el que uno de los gemelos no se desarrolla con normalidad y queda atrapado por el otro.