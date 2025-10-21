¿Cuántos consumes a diario? Estos son los diez alimentos más saludables del mundo

Científicos surcoreanos han clasificado más de 1.000 alimentos para determinar cuáles ofrecen los mayores beneficios nutricionales y han publicado sus conclusiones en la revista [[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0118697|||PLOS One]]. El estudio señala que en la cima de esta lista se encuentran las almendras, con una puntuación de 97 sobre 100, gracias a su rica aportación en ácidos grasos monoinsaturados, su efecto positivo sobre la salud cardiovascular y su capacidad para contribuir al control de la diabetes.

En segundo está la chirimoya, considerada por los autores del estudio como "la fruta más saludable del mundo", debido a su alto contenido en antioxidantes, fibra, minerales y vitaminas, lo que favorece el sistema inmunitario, la salud ocular y la salud cardiaca. Le sigue el pescado perca, una excelente fuente de vitamina B12, vitamina D, fósforo y selenio, que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso, al mantenimiento óseo y al metabolismo energético.

Imagen de un montón de almendras | Freepik

El ranking continúa con los llamados "peces planos" (rodaballo, la platija, el fletán, el lenguado y el rémol) situados en cuarta posición debido a su bajo contenido en mercurio, su riqueza en ácidos omega-3, vitamina D y vitamina B1. También destacan en la lista las semillas de chía, gracias a su composición nutricional que incluye fibra, proteínas, ácido alfa-linolénico y antioxidantes.

Sorprendentemente, la grasa de cerdo aparece entre los diez mejores alimentos, ubicándose por encima de muchas frutas y verduras, gracias a su proporción de ácidos grasos insaturados, vitaminas del grupo B y minerales; un resultado que desafía varias creencias tradicionales sobre este alimento. Además, las hojas de remolacha y el pescado pargo rojo completan el top 10 al ofrecer importantes niveles de vitamina K, hierro, magnesio, vitaminas D y E, y ácidos omega-3.

Los autores del estudio subrayan la importancia de una alimentación variada y equilibrada, y señalan que esta clasificación no debe tomarse como una receta fija sino como una guía orientativa para priorizar alimentos con alto valor nutricional.