SEGÚN LA CIENCIA
¿Cuántos consumes a diario? Estos son los diez alimentos más saludables del mundo
Una investigación revela cuáles son los productos con mayor valor nutricional.
Científicos surcoreanos han clasificado más de 1.000 alimentos para determinar cuáles ofrecen los mayores beneficios nutricionales y han publicado sus conclusiones en la revista [[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0118697|||PLOS One]]. El estudio señala que en la cima de esta lista se encuentran las almendras, con una puntuación de 97 sobre 100, gracias a su rica aportación en ácidos grasos monoinsaturados, su efecto positivo sobre la salud cardiovascular y su capacidad para contribuir al control de la diabetes.
En segundo está la chirimoya, considerada por los autores del estudio como "la fruta más saludable del mundo", debido a su alto contenido en antioxidantes, fibra, minerales y vitaminas, lo que favorece el sistema inmunitario, la salud ocular y la salud cardiaca. Le sigue el pescado perca, una excelente fuente de vitamina B12, vitamina D, fósforo y selenio, que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso, al mantenimiento óseo y al metabolismo energético.
El ranking continúa con los llamados "peces planos" (rodaballo, la platija, el fletán, el lenguado y el rémol) situados en cuarta posición debido a su bajo contenido en mercurio, su riqueza en ácidos omega-3, vitamina D y vitamina B1. También destacan en la lista las semillas de chía, gracias a su composición nutricional que incluye fibra, proteínas, ácido alfa-linolénico y antioxidantes.
Sorprendentemente, la grasa de cerdo aparece entre los diez mejores alimentos, ubicándose por encima de muchas frutas y verduras, gracias a su proporción de ácidos grasos insaturados, vitaminas del grupo B y minerales; un resultado que desafía varias creencias tradicionales sobre este alimento. Además, las hojas de remolacha y el pescado pargo rojo completan el top 10 al ofrecer importantes niveles de vitamina K, hierro, magnesio, vitaminas D y E, y ácidos omega-3.
Los autores del estudio subrayan la importancia de una alimentación variada y equilibrada, y señalan que esta clasificación no debe tomarse como una receta fija sino como una guía orientativa para priorizar alimentos con alto valor nutricional.
