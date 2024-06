El sencillo método que te ayuda a ahorrar cada vez que compras en Amazon

¿A quién no le ha pasado que ha comprado más de la cuenta en Amazon? Ya sabes, productos de más que aprovechaste en oferta y realmente no necesitabas. Limitar la compra a aquello que íbamos buscando es poco más que imposible cuando vemos descuentos por todos lados, o entregas en 24 horas, pero con este sencillo método lo tendrás más fácil que nunca.

Jordyn Bradley, periodista para Business Insider, ha dado en el clavo para conseguir un carrito de la compra perfecto sin caer en tentaciones de más y dicho sea paso, ahorrar unos cuantos euros cada vez que entramos en Amazon buscando algún producto en concreto. Este enfoque se basa en un proceso de selección que limita las adquisiciones a lo realmente necesario, evitando compras impulsivas y optimizando el gasto.

El método consta de varias fases. En la primera meteremos todo aquello que vayamos buscando. Pueden ser libros, videojuegos, enseres para el hogar, etc. A partir de aquí comenzaremos a aplicar filtros. El primero de ellos será el del precio. Y es que a la siguiente fase sólo pasarán aquellos productos que cuenten con un importante descuento. De no ser así, irán fuera de la cesta.

App de Amazon | Pexels

El último paso es revisar si cuentan con un envío de 24 horas. Este es el punto más importante de todos, pues ya que vamos a comprar en Amazon buscaremos que el producto nos llegue cuanto antes, ¿no? Si la entrega no nos llega en ese plazo de tiempo, directamente es que la urgencia por tenerlo no es tanta. Si pasa el filtro, continúa; en caso de no ser así, deséchalo.

El paso final será elegir sólo un único producto de todos los que han llegado a la fase final. Tal y como menciona Bradley, limitar la compra a sólo un producto reduce el número de compras compulsivas.

Adoptar el método propuesto por Bradley puede transformar la manera en que usas Amazon, permitiéndote disfrutar de sus beneficios sin caer en el exceso. Al limitar tus compras a un producto esencial y aplicar filtros rigurosos, puedes evitar gastos superfluos y hacer de tus visitas a Amazon una experiencia más eficiente y controlada. ¿Listo para probar este enfoque? La próxima vez que navegues por Amazon, recuerda aplicar estos sencillos pasos y descubre cuánto puedes ahorrar.