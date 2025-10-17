Cómo pueden flotar las nubes si pesan toneladas

Aunque pueda parecer sorprendente, las nubes pueden llegar a pesar cientos de toneladas, pero aun así permanecen suspendidas en el cielo. La clave está en su composición: no son bloques sólidos, sino una enorme acumulación de diminutas gotas de agua, tan pequeñas que apenas alcanzan una centésima de milímetro de diámetro.

Estas gotas están distribuidas en una gran masa de aire cálido y húmedo, que resulta más ligero que el aire frío y seco que se encuentra por debajo. Esa diferencia de densidad genera corrientes ascendentes que ayudan a mantener la nube en el aire. En otras palabras, aunque cada gota tenga una tendencia natural a caer, el movimiento del aire dentro de la nube actúa como un soporte que la mantiene flotando.

Sin embargo, este equilibrio no es eterno. Cuando las gotas de agua se unen y aumentan de tamaño, llega un punto en que son demasiado pesadas para ser sostenidas por las corrientes ascendentes. En ese momento, vencen la flotabilidad y caen a la superficie en forma de lluvia o, si las condiciones lo permiten, como granizo.