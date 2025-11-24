España, Croacia, Japón, Italia y Fusion for Energy firman el acuerdo para desarrollar la energía de fusión en Granada

España ha firmado este viernes con Croacia, Japón, Italia y Fusion for Energy el Acuerdo Multilateral Internacional DONES (MIDA) para desarrollar la energía de fusión en el acelerador de partículas de Escúzar (Granada).

El Consorcio IFMIF-DONES España, del que forma parte el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, ha firmado con representantes de Fusion for Energy (F4E) y de centros de I+D+I de Croacia (RBI), Japón (QST) e Italia (INFN) el acuerdo MIDA, que permitirá consolidar la colaboración internacional para desarrollar la energía de fusión en el acelerador de Escúzar.

La energía de fusión es considerada la fuente de energía limpia, segura, sostenible y prácticamente ilimitada, como la que se produce en el centro del sol y las estrellas.

Este acuerdo establece un marco integral de gobernanza y gestión para el programa DONES. De esta forma, las partes firmantes se comprometen a trabajar de forma coordinada para acelerar el desarrollo de tecnologías de fusión críticas.

El acto se ha celebrado en la sede del Ministerio en Madrid, y la firma se ha producido en presencia de la secretaria general de Investigación, Eva Ortega, junto al director general adjunto de la Dirección-General de Energía de la Comisión Europea, Massimo Garribba.

Los firmantes del acuerdo han sido el director de IFMIF-DONES España, Ángel Ibarra; el director de Fusion for Energy, Marc Lachaise; el director del Instituto Ruder Bo*kovic (Croacia), David M. Smith; el presidente de QST (Japón), Koyasu Shigeo, y el vicepresidente del INFN (Italia), Diego Bettoni.

La firma de este acuerdo supone el compromiso de todas las partes con el Programa DONES y demuestra su determinación de acelerar el desarrollo de la energía de fusión.

Eva Ortega ha asegurado que con la firma del MIDA "España asume un papel de liderazgo en la investigación en fusión en Europa y en el mundo", y ha añadido que el país "está preparado para asumir el reto que supone".

Ángel Ibarra ha declarado que esta firma "es el respaldo a años de colaboración, convirtiendo la visión en realidad". "El compromiso del 55 % de España refleja la confianza en la ciencia y las alianzas globales. Con el inicio inminente de las obras, estamos construyendo esperanza y un nuevo paradigma energético para las generaciones futuras", ha dicho.

Por su parte, Marc Lachaise ha manifestado que el acuerdo expresa su compromiso de "seguir explorando juntos el potencial de la fusión" y ha destacado que Fusion for Energy aportará su conocimiento y experiencia en proyectos internacionales.

David M. Smith ha subrayado el "poder de la cooperación internacional" para acelerar la investigación sobre la fusión, y ha señalado que para el RBI supone un reconocimiento a la excelencia científica croata.

Koyasu Shigeo ha explicado que, junto con el proyecto ITER y el Broader Approach, el programa DONES es un pilar clave de la colaboración internacional.

Finalmente, Diego Bettoni ha asegurado que la firma del MIDA "es un hito crucial" y que Italia, a través del INFN y la ENEA, se enorgullece de formar parte de este proyecto que refuerza la cooperación tecnológica global.

Tras la ceremonia de firma, se ha reunido el Comité Directivo de DONES, con representantes de los firmantes del MIDA y de otros países observadores. En total, han asistido delegados de 17 países, junto con la Comisión Europea y organizaciones internacionales clave en el ámbito de la fusión, con el objetivo de impulsar la construcción y puesta en marcha del IFMIF-DONES, que permitirá validar materiales para futuros reactores.

IFMIF-DONES (Instalación Internacional de Irradiación de Materiales de Fusión - Fuente de Neutrones Orientada a DEMO) será una infraestructura única en el mundo, diseñada para generar un intenso flujo de neutrones que permita probar y validar los materiales que se usarán en futuros reactores de fusión.

Este proyecto no solo representa un avance científico, sino también un motor económico y social para Andalucía, España y Europa, impulsando la creación de empleo cualificado, el desarrollo tecnológico y la transición hacia una energía limpia y sostenible.

IFMIF-DONES es la mayor inversión internacional en I+D+i de la historia de España, con una movilización de 800 millones de euros para su construcción, 50 para su puesta en marcha y otros 60 millones anuales para su funcionamiento.

España se ha comprometido a financiar el 55 % del coste de construcción y el 10 % del coste de operación. Fusion for Energy, en representación de la Comisión Europea y los estados miembros de la UE, aportará 202 millones de euros, alrededor del 25 % del coste total.

Con esta apuesta, España no solo contribuirá a las soluciones energéticas del futuro, sino que también atraerá talento científico e innovador, impulsando la transformación verde y digital del país.