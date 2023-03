¿Realmente es útil soplar a la comida caliente para enfriarla?

¿Eres impaciente y comes la comida recién hecha? Esas ansias de comer nada más haber cocinado hacen que muchas veces te quemes la lengua. Puede que al principio sea lo más apetecible, pero debes tener en cuenta que no debes ingerirla mientras esté a una temperatura elevada. Seguro que para no quemarte soplas la comida para que se enfríe lo antes posible, pero ¿realmente es efectivo?

La boca no soporta alimentos o bebidas por encima de los 65 º C, por lo que, si aumenta esta temperatura, además de la intensa sensación de ardor, las altas temperaturas pueden dañar las células y provocar una inflamación en la mucosa bucal. Aunque una infusión caliente ayuda a sentirse mejor, si supera esta temperatura no serás capaz de tomarla.

Cuando realizas la acción de soplar la comida envías aire frío que reemplaza el aire caliente que se encuentra dentro del plato a través de un proceso de convección. Es una fase que permite bajar la temperatura de los alimentos con el aire que sale de la boca.

Otra opción es dejar que se enfríe solo. Si decides dejarlo en temperatura ambiente, realizará el mismo proceso e incluso tardará mucho más que soplando. Curiosamente, enfriar una comida demasiado caliente es un proceso más rápido que una que está templada, porque hay menos aire caliente que desplazar.

Eso sí, este proceso no se desarrolla de la misma forma en alimentos sólidos y líquidos. Se tarda menos en enfriar una taza de café que un plato de macarrones, ya que estás sustituyendo el vapor de agua. En cambio, para enfriar una comida sólida, se tiene en cuenta el tamaño, ya que cuanto más grande sea el alimento más tardará en enfriarse, por ello, lo más efectivo es partirla en trozos pequeños.

Además, cuando soplas la comida debes saber que influye en el sabor del alimento como es el caso de la sopa que adquiere un sabor más salado cuando se enfría. Aunque cambie un poco el sabor, se aconseja no comerla demasiado caliente para evitar quemarte la lengua.