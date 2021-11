¿Por qué sudamos cuando comemos comida picante?

Quien sea fan de la comida picante es posible que ya se haya percatado de los efectos corporales notorios que esta produce cuando la estamos comiendo. El efecto más representativo que se presenta de forma instantánea es que la comida picante nos hace sudar. Esta consecuencia está presente en toda la comida de estas características ya que no importa que comamos chile o salsa tabasco, al momento de comerlo ya empezamos a notar como las gotas de sudor brotan de nuestro cuerpo.

El motivo por el que ocurre esto es que la comida picante provoca que nos suba la temperatura corporal. Esto no tiene nada que ver con la tolerancia de cada persona al picante, sino que se trata de la reacción del cuerpo hacia una de las sustancias que componen este tipo de alimentos. Así que no, si sudas mucho comiendo cosas picantes no significa que no lo aguantes.

La sustancia que constituye el denominador común de toda la comida picante es la capsaicina. La capsaicina afecta a las células nerviosas de la piel haciendo que disminuyan su actividad. Este hecho provoca que la circulación sanguínea sea más intensa y provoque que la temperatura corporal suba, aumentando rápidamente el calor que sentimos.

Esta subida de temperatura es bastante repentina ya que ocurre con el primer contacto con la comida, así que nuestro propio organismo cree que existe algún tipo de peligro y la reacción que produce es la sudoración en un intento de corregir rápidamente ese desequilibrio súbito de la temperatura. Nuestro cuerpo comienza a dilatar los vasos sanguíneos, haciendo que nos pongamos rojos en seguida, y comienza a generar sudor de forma profusa para que el cuerpo pueda transpirar y enfriarse lo antes posible.

Puede parecer que los efectos de la capsaicina son únicamente un factor de alteración del cuerpo que no nos trae nada bueno, pero lo cierto es que reporta también ciertos beneficios. Ingiriendo la cantidad adecuada de esta sustancia, la capsaicina favorece la producción de endorfinas, que son un analgésico natural que nos ayuda a rebajar los niveles de estrés.

