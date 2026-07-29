Las feromonas de la reina determinan si las abejas se quedan o abandonan la colmena

Las abejas hembra deben tomar una decisión vital: quedarse en la colmena para ayudar a su madre o marcharse para establecer sus propios nidos. Una investigación, publicada esta semana en Proceedings of the Royal Society B, revela que las feromonas de su progenitora influyen en la elección.

Estos hallazgos aportan nuevos datos sobre cómo ha evolucionado la cooperación en las sociedades de insectos e identifica por primera vez que, a través de estas señales químicas, las reinas de la especie Megalopta genalis comunican a sus hijas si quedarse a su lado es una inversión o un coste.

Su decisión depende de la salud de la reina y de si el abandono ofrece una mejor oportunidad para transmitir sus genes

En concreto, cuando las hijas de estas abejas sudoríparas crecen, sus vidas pueden tomar varios caminos. Algunas permanecen en la colmena como ayudantes no reproductoras o abejas obreras, mientras que otras la abandonan para crear la suya propia.

Los autores especulan que su decisión depende de la salud de la reina y de si la marcha ofrece una mejor oportunidad para transmitir sus genes. Los expertos se preguntaron si las señales químicas de la reina podían influir en la toma de decisiones de sus hijas.

“Nos interesaba la evolución de la cooperación entre abejas y cómo deciden si merece la pena trabajar unidas”, explica el primer autor del trabajo e investigador de la Universidad de Princeton (EE UU), Callum Kingwell. “Nuestras observaciones ofrecen una perspectiva única sobre cómo pueden evolucionar las sociedades de insectos”.

Niveles de feromonas altos

El equipo analizó la cooperación entre las abejas reina y sus hijas en la isla de Barro Colorado, en el Canal de Panamá. Colocaron cientos de nidos artificiales en el hábitat natural de las abejas a lo largo de varios años.

Asimismo, marcaron a los especímenes individuales y grabaron vídeos de su comportamiento para determinar si las hijas se quedaban y trabajaban, usurpaban el trono a la reina o abandonaban el nido para reproducirse en otro lugar.

Cuando los niveles de feromonas eran altos, las hijas eran más propensas a quedarse y ayudar

Con el propósito de evaluar si las señales químicas contribuían a esta elección, el equipo caracterizó las sustancias que recubrían el cuerpo de las abejas mediante técnicas avanzadas como la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas, que ayudan a identificar y cuantificar compuestos químicos individuales.

Los investigadores descubrieron que, durante una etapa crítica del desarrollo, los niveles de feromonas aumentaban en la reina e inhibían el desarrollo ovárico de sus hijas. Esas señales parecían indicar la salud reproductiva de la reina por lo que, cuando los niveles de feromonas eran altos, las hijas eran más propensas a quedarse y ayudar.

Elegir la descendencia propia o no

En conjunto, los hallazgos sugieren que las feromonas de la reina ayudan a las hijas a elegir entre ayudar a su madre a producir más descendencia o reproducirse de forma independiente. Señales químicas como estas pueden estabilizar las sociedades de insectos incipientes.

Para los expertos, la cooperación es una cuestión fundamental que va mucho más allá de los insectos. Su trabajo muestra cómo la comunicación química permite a los individuos a decidir cuándo merece la pena ayudarse entre ellos.

Referencia:

Kingswell. et al. A queen pheromone signals the benefits of cooperation in a flexibly social insect. Proceedings of the Royal Society B 2026.