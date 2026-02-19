Qué es el reto del paracetamol: la práctica viral que está que está provocando ingresos de menores y conlleva riesgo mortal

En las últimas semanas se ha viralizado en redes sociales el llamado reto del paracetamol, un desafío viral que consiste en en ingerir la mayor cantidad posible del medicamento más fuerte que tengan en casa. El paracetamol es uno de los analgésicos más utilizados y se considera seguro cuando se toma según las indicaciones médicas, pero su consumo excesivo puede provocar una intoxicación muy grave.

Los especialistas advierten de que la sobredosis de paracetamol afecta principalmente al hígado. En cantidades altas, el organismo no puede eliminar correctamente el fármaco y se generan sustancias tóxicas que destruyen las células hepáticas. El daño puede comenzar de forma silenciosa, con síntomas leves como náuseas, vómitos o malestar general, y evolucionar en pocas horas o días hacia insuficiencia hepática aguda, que en los casos más graves requiere trasplante urgente o puede resultar mortal.

El Hospital Regional de Málaga ha advertido de varios ingresos de menores de 14 años por intoxicaciones graves relacionadas con el consumo excesivo de paracetamol. Aunque no se ha confirmado una oleada masiva ni un aumento generalizado de fallecimientos vinculados directamente a este reto, los médicos subrayan que una sola sobredosis puede ser suficiente para provocar consecuencias irreversibles.

Las autoridades sanitarias recuerdan que ningún medicamento es inocuo si se utiliza fuera de las dosis recomendadas y piden a familias y centros educativos que informen a los jóvenes sobre los riesgos de imitar desafíos virales. También recomiendan acudir de inmediato a urgencias ante cualquier sospecha de ingesta excesiva, ya que la rapidez del tratamiento es clave para evitar daños permanentes.