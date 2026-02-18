Un fármaco común contra la diabetes se asocia con mayor longevidad en mujeres

Un estudio sugiere que la metformina, un fármaco empleado para tratar la diabetes tipo 2, podría estar vinculada a una mayor longevidad en mujeres mayores. El análisis comparó a pacientes que comenzaron tratamiento con este medicamento con otras que tomaron sulfonilureas, otra familia de fármacos antidiabéticos, para comprobar si existían diferencias en la supervivencia a largo plazo.

Los resultados mostraron que las mujeres tratadas con metformina tenían aproximadamente un 30% menos de riesgo de morir antes de los 90 años que aquellas que iniciaron tratamiento con sulfonilureas. Los investigadores consideran alcanzar los 90 años como un indicador de "longevidad excepcional", lo que sugiere una posible relación entre el medicamento y un envejecimiento más saludable.

La metformina lleva décadas utilizándose y algunos científicos creen que podría actuar sobre distintos mecanismos del envejecimiento en el organismo, como la reducción del daño celular o la activación de procesos asociados a una vida más larga. Estas propiedades han llevado a estudiar el fármaco no solo por su efecto sobre la glucosa, sino también por su posible impacto en el envejecimiento y otras enfermedades relacionadas con la edad.

Sin embargo, los autores subrayan que el estudio es observacional y no demuestra que el medicamento alargue la vida por sí mismo. Factores de salud previos u otras diferencias entre los grupos podrían influir en los resultados, por lo que serán necesarias investigaciones adicionales para confirmar si existe una relación directa.

En consecuencia, los expertos insisten en que la metformina debe seguir utilizándose únicamente bajo prescripción médica para tratar la diabetes, y no como una terapia antienvejecimiento. Aun así, los hallazgos abren nuevas líneas de investigación sobre cómo algunos medicamentos comunes podrían influir en la longevidad y la salud en edades avanzadas.